В Госдуме РФ заявили об окончании эффекта пенсионной реформы

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В Госдуме РФ заявили об окончании эффекта пенсионной реформы
Экономика
Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный

Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный раскритиковал запущенную в стране пенсионную реформу.

Он уверен, что эффект от ее уже закончился, передает ИА REGNUM. Куринный подчеркнул, что бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) – это демонстрация провала государственной политики. Теперь уже не получится повышать и далее пенсии за счет сокращения числа тех, кому она начисляется.

«Понятно, что эффект пенсионной реформы закончился, мы об этом предупреждали, и больше повышать за счет уменьшения количества пенсионеров пенсию не удастся, даже на ту тысячу рублей, которая была обещана», — считает Куринный.

Продолжает сокращаться число работающих пенсионеров, что тоже плохо сказывается на определенных аспектах экономики страны. Немало пожилых граждан решили уйти с официального рынка труда, чтобы сохранить полноценную индексацию.

«Мы посчитали: количество работающих пенсионеров, которые ушли сегодня с рынка труда из-за того, что многие из них хотели получать пенсию полноценно и индексировать ее. Получилось, что потери Пенсионного фонда, 600 млрд рублей в год, составляют сейчас из-за того, что почти 5 млн пенсионеров не работают. Сколько экономит Пенсионный фонд, точнее, сколько требуется для полноценной индексации пенсий работающим пенсионерам? Те же 600 млрд рублей», - объяснил депутат.

Он отметил, что в итоге никакой экономики бюджета Пенсионного фонда нет. И это доказывает, насколько провальным было решение пойти по пути повышения пенсионного возраста и отмены индексации пенсий неработающих пенсионеров.

Сейчас необходимо искать способы выйти из тупика, в который втянули пенсионную систему страны, подчеркнул Куринный.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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