Президент Бразилии заявил, что скорее проиграет выборы, чем одобрит вакцинацию детей

Категорически против вакцинации детей от коронавируса президент Бразилии Жаир Болсонару.

Он заявил, что готов проиграть выборы, если это будет необходимо, чтобы не вводить в стране вакцинацию от коронавируса детей. Об этом сообщает агентство ANSA.

Жаир Болсонару каждую неделю общается через социальные сети с гражданами страны. В ходе одной из таких онлайн-встреч глава Бразилии резко высказался против вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет от коронавируса. Он подчеркнул, что до сих пор не получены данные, которые бы доказывали абсолютную безопасность вакцинации от коронавируса детей. Поэтому он считает, что, несмотря на рекомендации Национального агентства по надзору за здоровьем (Anvisa), этот процесс нельзя считать полностью безопасным.

Также Болсонару добавил, что советники рекомендовали ему не высказываться публично касательно вакцинации детей от коронавируса, поскольку вскоре выборы, а его резкая категоричная позиция в этом вопросе может навредить ему. Но он заявил, что готов скорее проиграть выборы, чем «нести на себе крест рискованной вакцинации».

Президент Бразилии добавил, что он не является противником вакцинации, но все же считает, что на данный момент не стоит спешить с этим решением.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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