Twitter заблокировал аккаунт выступающего против вакцинации детей ученого-разработчика мРНК-вакцин

В Пенсионном фонде России предоставили информацию о том, какая категория россиян сможет получить увеличенную прибавку к пенсии уже с 1 января 2022
Глава рабочей группы «Отходы» Общественного совета Минприроды РФ, эколог Сергей Грибалев раскритиковал мусорную реформу Санкт-Петербурга. Эксперт
В первый день нового года в Петербурге стартовала «мусорная реформа». Однако жители города 1 января не заметили никаких изменений – горы бытовых
Более 300 аварий произошло в Петербурге за последние сутки. В большинстве случаев их причина заключалась в том, что дороги города нерасчищены от
Весь 2021 год петербуржцы преодолевали трудности из-за плохой работы Смольного. Им пришлось мириться с неэффективной «ковид»-политикой и
Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин указал на вину журналиста Виктора Шендеровича (внесен в реестр физических лиц-иноагентов) в геноциде мирных
Несмотря на усугубление социальных проблем Санкт-Петербурга губернатор Александр Беглов 30 декабря, подводя итоги года, отчитался о мнимых
Комитет по благоустройству Петербурга заявил, что 1 января город убирают порядка 900 единиц техники. Тем не менее, данные интерактивной карты
Сумма единовременной денежной помощи, которая будет выплачиваться пенсионерам в качестве компенсации за высокий уровень инфляции, может составить 5
В провинции Онтарио (Канада) обнародовали свежую статистику по омикрон-штамму коронавируса. Из нее следует, что вероятность заражения новым вариантом
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