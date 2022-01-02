Twitter заблокировал аккаунт выступающего против вакцинации детей ученого-разработчика мРНК-вакцин

Социальная сеть Twitter заблокировала аккаунт всемирно известного американского вирусолога, одного из разработчиков мРНК-вакцин Роберта Мэлоуна. Действие его учетной записи было приостановлено после того, как доктор опубликовал разоблачающее видео о побочных эффектах COVID-вакцины от компании Pfizer.

В сообщении при посещении страницы Мэлоуна сказано, что социальная сеть блокирует аккаунты, которые нарушают правила Twitter.

Стоит отметить, что незадолго до блокировки вирусолог выступил против проведения вакцинации детей в возрасте до 18 лет от коронавируса. Он заявил, что пока недостаточно данных и исследований для того, чтобы считать массовую вакцинацию граждан, особенно несовершеннолетних, оправданной мерой.

Все препараты, которые применяются в мире, в том числе для охвата прививками взрослых, все еще требуют дополнительного изучения, настаивает доктор.

Ранее Мэлоун в многочисленных интервью предупреждал о риске ADE (антителозависимое усиление инфекции) после вакцинации от коронавируса.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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