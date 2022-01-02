Пенсионный фонд обрадует россиян единовременной выплатой 19 000 рублей

Некоторые россияне в нынешнем 2022 году имеют возможность по заявлению получить единовременную выплату в размере почти 19 000 рублей.

Как сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ПФР, на деньги могут рассчитывать граждане, у которых родился ребенок. Средства могут быть выданы родителю, опекуну или усыновителю при условии, что он не работает или учится на очной форме обучения в вузе.

Размер такого единовременного пособия составляет 18 886,32 рубля на ребенка. Но если родитель малыша живет на Крайнем Севере, размер материальной помощи будет больше, поскольку специалисты при расчете применят районный коэффициент.

Для получения выплаты надо обратиться в территориальные органы ПФР по месту жительства либо подать заявление через МФЦ. При этом необходима подтверждающая документация, в том числе свидетельство о рождении ребенка.

Решение о выплате будет приниматься органами ПФР в десятидневный срок со дня подачи заявления. После того как пособие будет одобрено, деньги должны поступить на счет родителя, усыновителя либо опекуна в течение пяти рабочих дней.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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