Эксперт Тучкова пояснила, почему пенсионерам не дадут по 1000 вместо индексации в процентах

В январе прибавку к выплатам получит большинство неработающих пенсионеров России. Многие из них уже получили свои выплаты за январь в конце декабря, и они остались недовольны суммой, поскольку рассчитывали на доплату в размере не менее тысячи рублей, как было обещано ранее. Большинство пенсионеров получили дополнительно всего по 400-500 рублей.

Профессор Московского государственного юридического университета им. Кутафина Эльвира Тучкова объяснила, что если доплату осуществлять в фиксированном размере, то это нарушит принцип страховой системы.

«Отказ от индексации в процентах нарушает основной принцип страховой системы. Чем дольше человек работает и чем больше он зарабатывает, тем выше должна быть его пенсия», – сказала эксперт, пишет primpress.ru .

Она также упомянула, что пенсионеры уже находились в ситуации, когда к выплатам всем прибавляли одну и ту же сумму. Но тогда это привело к тому, что выплаты всех граждан сравнялись в размере, чего не должно быть.

Профессор считает, что власти больше не допустят подобную ошибку.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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