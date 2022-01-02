В Израиле спрогнозировали достижение коллективного иммунитета из-за омикрона

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В Израиле спрогнозировали достижение коллективного иммунитета из-за омикрона
Здоровье
Фото из открытых источников

Всплеск заражений новым штаммом коронавируса «омикрон» поможет Израилю достичь коллективного иммунитета. Так считают власти этой страны. По данным ВОЗ, этот вариант возбудителя инфекции распространяется быстрее «дельты», но риск тяжелого течения болезни при нем намного ниже.

Как считают в Израиле, «омикрон» может помочь Израилю сформировать коллективный иммунитет. Этому способствует очень большое количество заражений. По мнению главы Минздрава страны Нахмана Аша, желательно достичь коллективного иммунитета за счет вакцинации.

Глава рабочей группы Минздрава по ковиду Салман Зарка в свою очередь заявил, что достижение коллективного иммунитета  гарантировать невозможно. 

С начала пандемии в Израиле, где число граждан составляет 9,3 млн человек, зарегистрировано около 1,4 млн случаев заражения коронавирусом.  К концу января число заражений может достичь 2-4 млн. На данный момент в Израиле двумя дозами привито более 60% населения страны, более 4,2 млн человек получили третью дозу вакцин. В декабре в стране протестировали введение четвертой дозы вакцины.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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