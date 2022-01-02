Пенсионерам объявили о разовой выплате от 15 тысяч в 2022 году

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Пенсионерам объявили о разовой выплате от 15 тысяч в 2022 году
Экономика / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

В прошлом году всем гражданам России, которые получают пенсию выдали дополнительно по 10 тысяч рублей. Никто не ожидал такого от президента РФ Владимир Путина. Он сделал заявление, что страховые выплаты по старости «подъедаются»  высокой инфляцией, а поэтому всем пенсионерам необходимо добавить по 10 тысяч.

Такую же финансовую помощь выдадут в этом году всем пожилым гражданам, которые живут в Санкт-Петербурге. Нужное постановление уже подписано губернатором Александром Бегловым. Сумма такой выплаты зависит от возраста пенсионера. Так, если гражданину перевалило за 90 лет в этом году, ему выплатят 15 тысяч рублей. Если возраст старожила более 95 лет к выплате следует ожидать 20 тысяч рублей, а тем, кому на сегодняшний день больше 100 лет заплатят по 25 тысяч рублей.

Также утверждают, что такое пособие будут начислять автоматически. Если же выдачу финансовой помощи задержат, можно сообщить о нарушении в ближайший МФЦ.

Как говорят специалисты, появление такого пособия для жителей северных регионов предвещает подобные пособия для всех пенсионеров в РФ. За таким событием для пожилых петербуржцев, будут начинать заботиться и о старых людях по всей России. Так что в ближайшее время прогнозируется помощь и для пенсионеров в остальных регионах страны.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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