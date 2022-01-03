Квитанции ЖКХ за январь 2022 года неприятно удивят всех россиян

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Квитанции ЖКХ за январь 2022 года неприятно удивят всех россиян
Экономика
Фото из открытых источников

Уже в квитанциях за январь на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) вырастет тариф на одну из услуг.

О неприятных изменениях, которые ждут россиян, рассказывает PRIMPRESS.

Эксперты предупредили, что по одному из тарифов ожидается существенный рост. Речь идет об такой услуге, как капитальный ремонт жилья. В прошлом году новые тарифы для населения ввел Минстрой. Эта услуга обязательная и отказаться от нее нельзя, даже когда дом в ближайшей перспективе попадет в перечень домов, которые идут под снос.

Важно отметить, что регионы самостоятельно устанавливают для себя тарифы, но они не могут превышать максимальные значения, определенные правительством.

А уже с 1 июля 2022 года вырастут тарифы и по другим коммунальным услугам. Индексация в среднем составит 4% и затронет все коммунальные услуги.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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