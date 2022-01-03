ПФР объяснил, кому из пенсионеров в России не повысят пенсии с января 2022 года

Не всем пенсионерам в январе 2022 года придут повышенные пенсии, предупредили специалисты.

Так, на январь 2022 года запланирована индексация страховых пенсий по старости, напоминает PRIMPRESS . Индексация пройдет на уровне 5,9%, но затронет она только тех пожилых людей, которые не имеют никаких доходов кроме страховой пенсии по старости. Поэтому немало работающих пенсионеров не получат индексации. Но тем, кто не работает после выхода на пенсию, действительно поднимут ее на 5,9%. По оценке Пенсионного фонда РФ, получат повышенные пенсии около 31 млн пожилых граждан. В среднем по стране пенсия вырастет до 18,5 тыс. рублей.

Работающим пенсионерам не индексируют пенсии с 2016 года, но после выхода на пенсию им повышают выплату на размер всех пропущенных индексаций.

Немало экспертов говорят о том, что пожилым гражданам часто приходится работать после выхода на пенсию, поскольку выжить на одну пенсию в России очень сложно. И, несмотря на профицитный бюджет 2021 года, власти не согласились на индексацию выплат работающим пожилым гражданам. Прибавку они, как и прежде, получат только если прекратят официально трудовую деятельность.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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