Британский моряк задержан за публикацию видео с крушением истребителя F-35

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Британский моряк задержан за публикацию видео с крушением истребителя F-35
В Мире
Фото из открытых источников

Военнослужащего Королевских ВМС Великобритании обвинили в разглашении секретной информации за публикацию в Сети 16-секундного видео с катастрофой британского малозаметного многофункционального истребителя F-35 американского производства.

Задержанному британскому моряку, в отношении которого уже начато расследование, грозит внушительный тюремный срок за разглашение секретных данных. Ролик с авиакатастрофой, появившийся в Твиттере, стал вирусным, сообщает британское издание «SKY News UK».

Несмотря на то, что видео было низкого качества, факт его утечки вызвал возмущение военно-морских командиров, пишет avia.pro.

Как отмечают специалисты, жесткие обвинения в адрес моряка объясняются тем, что после публикации видео флот Великобритании стал объектом для насмешек, а Минобороны страны раскритиковали за покупку «американского металлолома пятого поколения».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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