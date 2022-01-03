Россиянам придет на карту новая выплата 5 тыс. рублей с 10 января

Многие российские граждане уже в январе получат новую денежную выплату в размере пяти тысяч рублей. Ожидается, что деньги начнут начислять 10 января. Рассчитывать на получение этой суммы смогут преподаватели, которые занимаются классным руководством.

В прошлом году по распоряжению Владимира Путина классным руководителям решили выплачивать пять тысяч рублей на ежемесячной основе в качестве дополнения к основному окладу. Сначала выплату ввели для преподавателей общеобразовательных школ, а затем дополнительные средства стали назначать кураторам групп в техникумах, училищах и колледжах.

Теперь в список получателей выплат добавились педагоги, которые трудятся в гимназиях, лицеях и школах при федеральных высших учебных заведениях, пишет primpress.ru .

Если преподаватель руководит сразу несколькими классами, то пособие удвоится и составит 10 тысяч рублей. А если в регионе есть районный коэффициент, то сумма выплат увеличится.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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