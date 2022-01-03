ПФР начнет выдавать около 18 000 рублей пенсионерам в РФ с 3 января 2022 года

С понедельника, 3 января, россияне начнут получать денежные выплаты по линии Пенсионного фонда. Выдача денег гражданам будет осуществляться через отделения «Почты России» по всей стране либо их доставит почтальон на дом.

Издание ПримПресс, сообщая о том, что с сегодняшнего дня гражданам в РФ начнут выдавать по 18 000 рублей, обобщает размер выплат. На самом деле сумма не будет одинаковой для всех получателей. К примеру, в Пермском крае средний размер пенсии на текущий момент составляет 17 733 рубля. И это больше, нежели было в прошлом году.

Напомним, с первого января страховые пенсии в стране выросли на 5,9%. Размер фиксированной выплаты отныне составляет 6400 рублей. Стоимость одного пенсионного коэффициента выросла до 105 рублей.

Повышенные с учетом индексации пенсии за январь некоторые пенсионеры получили еще в конце декабря. Те, кому выплаты не поступили, сами могут высчитать размер прибавки. Для этого следует сумму своей пенсии умножить на 1,059.

При этом следует помнить о том, что стаж, уровень заработной платы, сумма уплаченных страховых взносов и количество пенсионных коэффициентов влияют непосредственно на размер непосредственно самой основной пенсионной выплаты.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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