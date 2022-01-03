Путин подписал два закона, которые вряд ли обрадуют российских пенсионеров

Image 16+
Путин подписал два закона, которые вряд ли обрадуют российских пенсионеров
Экономика
Фото из открытых источников

В канун нового 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал сразу несколько законопроектов касающихся пенсионеров.

В первую очередь изменения коснутся военных пенсионеров. К этой категории относятся все пенсионеры по линии министерства обороны и различных правоохранительных ведомств, в том числе таможни. В наступившему году для таких пенсионеров денежные выплаты будут проиндексированы в усеченном, а не в планируемом виде.

Пенсии у военных пенсионеров рассчитываются в зависимости от размера их зарплаты во время службы. До настоящего времени брали лишь 73,68 процента. Ранее предполагалось, что эта величина будет расти и в результате дойдет до 100%. Однако, полноценная индексация была заморожена еще в 2011 году. В 2022 году планируется повысить этот показатель на 0,5 процента (до 74 процентов).

Следующее новшество заморозка пенсионных накоплений россиян до 2024 года. Благодаря чему бюджет сэкономит в 2024 году около 772 миллиардов рублей.

Пенсии впервые были заморожены в 2014 году и с тех пор данный процесс ежегодно продлевается. Речь идет о деньгах, которые отчислялись с зарплат россиян с 2002 по 2004 годы. В настоящее время указанные средства направляются на выплату страховых пенсий.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Путин подписал два закона, которые вряд ли обрадуют российских пенсионеров

Вчера, 21:58

ПФР начнет выдавать около 18 000 рублей пенсионерам в РФ с 3 января 2022 года

Вчера, 16:38

Россиянам придет на карту новая выплата 5 тыс. рублей с 10 января

Вчера, 12:53

ПФР объяснил, кому из пенсионеров в России не повысят пенсии с января 2022 года

Вчера, 11:13

Квитанции ЖКХ за январь 2022 года неприятно удивят всех россиян

Вчера, 09:08

Пенсионерам объявили о разовой выплате от 15 тысяч в 2022 году

2-01-2022, 23:13

Эксперт Тучкова пояснила, почему пенсионерам не дадут по 1000 вместо индексации в процентах

2-01-2022, 19:03

Пенсионный фонд обрадует россиян единовременной выплатой 19 000 рублей

2-01-2022, 16:38

В Госдуме РФ заявили об окончании эффекта пенсионной реформы

2-01-2022, 09:08

ПФР: Пенсии граждан увеличат до 19 тысяч рублей уже в январе 2022 года

2-01-2022, 08:53

Максимальная сумма декретных выплат с 2022 года составит 360 тыс. 164 рубля

1-01-2022, 20:53

Некоторые граждане в РФ получат выплату по 15 700 рублей с 1 января 2022 года

1-01-2022, 16:13

ПФР: Некоторые пенсионеры в России получат 10000 рублей в 2022 году

1-01-2022, 13:53

В России с 1 января 2022 вступил в силу закон о новой льготе для всех пенсионеров

1-01-2022, 13:28

Россиян обрадовали новой выплатой с 1 января 2022 года: 15 600 рублей упадут на карту

1-01-2022, 10:23

Центробанк: деньги на карте россиян могут обесцениться со 2 января 2022 года

31-12-2021, 16:08

ПФР объяснил, у кого будет самая большая прибавка к пенсии с 1 января 2022

31-12-2021, 14:08

В 2022 году российские пенсионеры получат выплату в размере 11 тысяч рублей

29-12-2021, 17:28

Неработающим пожилым гражданам в России раскрыли сроки выплат по 19 тысяч рублей

29-12-2021, 09:13

Пожилым россиянам напомнили о выплате 4300 рублей в январе 2022 года

29-12-2021, 08:43

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
В Госдуме РФ заявили об окончании эффекта пенсионной реформы
  • 2-01-2022, 09:08

В Госдуме РФ заявили об окончании эффекта пенсионной реформы

Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный раскритиковал запущенную в стране пенсионную реформу. Он уверен, что эффект от ее уже закончился, передает

Мусорные кучи остались лежать во дворах Петербурга 1 января
  • 1-01-2022, 15:32

Мусорные кучи остались лежать во дворах Петербурга 1 января

В первый день нового года в Петербурге стартовала «мусорная реформа». Однако жители города 1 января не заметили никаких изменений – горы бытовых

Фаттуш: не питаю иллюзий по поводу перехода Петербурга на новую систему обращения с ТКО
  • 2-01-2022, 23:14

Фаттуш: не питаю иллюзий по поводу перехода Петербурга на новую систему обращения с ТКО

Как известно, 1 января 2022 года истек срок, до которого должна была быть подготовлена мусорная реформа. Жалобы петербуржцев на переполненные на

Twitter заблокировал аккаунт выступающего против вакцинации детей ученого-разработчика мРНК-вакцин
  • 2-01-2022, 15:13

Twitter заблокировал аккаунт выступающего против вакцинации детей ученого-разработчика мРНК-вакцин

Социальная сеть Twitter заблокировала аккаунт всемирно известного американского вирусолога, одного из разработчиков мРНК-вакцин Роберта Мэлоуна.

В Петербурге проблема с вывозом мусора масштабируется
  • Вчера, 22:24

В Петербурге проблема с вывозом мусора масштабируется

Петербуржцы жалуются на несвоевременный вывоз мусора с городских контейнерных площадок. В понедельник, 3 января, на портале «Наш Санкт-Петербург»

В режиме лайт: вместо 900 снегоуборочных машин Петербург убирают лишь 200
  • 1-01-2022, 19:29

В режиме лайт: вместо 900 снегоуборочных машин Петербург убирают лишь 200

Комитет по благоустройству Петербурга заявил, что 1 января город убирают порядка 900 единиц техники. Тем не менее, данные интерактивной карты

Новости партнеров
Новости партнеров
Рестораторы сомневаются в целесообразности введённых Смольным QR-кодов
  • Вчера, 18:10

Рестораторы сомневаются в целесообразности введённых Смольным QR-кодов

Со второго января в петербургских культурных, развлекательных заведениях и в точках общественного питания необходимо предъявлять QR-код пропуск.

Получит каждый: Назван размер разовой выплаты пенсионерам в РФ за высокую инфляцию
  • 1-01-2022, 16:13

Получит каждый: Назван размер разовой выплаты пенсионерам в РФ за высокую инфляцию

Сумма единовременной денежной помощи, которая будет выплачиваться пенсионерам в качестве компенсации за высокий уровень инфляции, может составить 5

Пенсионеры Санкт-Петербурга по инициативе Смольного вместо соцпомощи будут получать «подачки» на юбилей
  • Вчера, 15:19

Пенсионеры Санкт-Петербурга по инициативе Смольного вместо соцпомощи будут получать «подачки» на юбилей

В Санкт-Петербурге пенсионеры старше 90 лет будут получать на юбилей единовременную выплату. Соответствующий документ подписал губернатор Александр

Пенсионерам объявили о разовой выплате от 15 тысяч в 2022 году
  • 2-01-2022, 23:13

Пенсионерам объявили о разовой выплате от 15 тысяч в 2022 году

В прошлом году всем гражданам России, которые получают пенсию выдали дополнительно по 10 тысяч рублей. Никто не ожидал такого от президента РФ

Грянет с 1 января. Всех, у кого есть наличные деньги, призвали готовиться