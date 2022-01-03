Путин подписал два закона, которые вряд ли обрадуют российских пенсионеров

Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный раскритиковал запущенную в стране пенсионную реформу. Он уверен, что эффект от ее уже закончился, передает
В первый день нового года в Петербурге стартовала «мусорная реформа». Однако жители города 1 января не заметили никаких изменений – горы бытовых
Как известно, 1 января 2022 года истек срок, до которого должна была быть подготовлена мусорная реформа. Жалобы петербуржцев на переполненные на
Социальная сеть Twitter заблокировала аккаунт всемирно известного американского вирусолога, одного из разработчиков мРНК-вакцин Роберта Мэлоуна.
Петербуржцы жалуются на несвоевременный вывоз мусора с городских контейнерных площадок. В понедельник, 3 января, на портале «Наш Санкт-Петербург»
Комитет по благоустройству Петербурга заявил, что 1 января город убирают порядка 900 единиц техники. Тем не менее, данные интерактивной карты
Со второго января в петербургских культурных, развлекательных заведениях и в точках общественного питания необходимо предъявлять QR-код пропуск.
Сумма единовременной денежной помощи, которая будет выплачиваться пенсионерам в качестве компенсации за высокий уровень инфляции, может составить 5
В Санкт-Петербурге пенсионеры старше 90 лет будут получать на юбилей единовременную выплату. Соответствующий документ подписал губернатор Александр
В прошлом году всем гражданам России, которые получают пенсию выдали дополнительно по 10 тысяч рублей. Никто не ожидал такого от президента РФ
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