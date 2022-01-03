Путин подписал два закона, которые вряд ли обрадуют российских пенсионеров

В канун нового 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал сразу несколько законопроектов касающихся пенсионеров.

В первую очередь изменения коснутся военных пенсионеров. К этой категории относятся все пенсионеры по линии министерства обороны и различных правоохранительных ведомств, в том числе таможни. В наступившему году для таких пенсионеров денежные выплаты будут проиндексированы в усеченном, а не в планируемом виде.

Пенсии у военных пенсионеров рассчитываются в зависимости от размера их зарплаты во время службы. До настоящего времени брали лишь 73,68 процента. Ранее предполагалось, что эта величина будет расти и в результате дойдет до 100%. Однако, полноценная индексация была заморожена еще в 2011 году. В 2022 году планируется повысить этот показатель на 0,5 процента (до 74 процентов).

Следующее новшество заморозка пенсионных накоплений россиян до 2024 года. Благодаря чему бюджет сэкономит в 2024 году около 772 миллиардов рублей.

Пенсии впервые были заморожены в 2014 году и с тех пор данный процесс ежегодно продлевается. Речь идет о деньгах, которые отчислялись с зарплат россиян с 2002 по 2004 годы. В настоящее время указанные средства направляются на выплату страховых пенсий.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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