ПФР начал прием заявлений на выплату 10 000 рублей гражданам в РФ в январе 2022 года

В Пенсионном фонде России уже начали принимать заявления на денежные выплаты, которые ранее ПФР не оформлялись.

Размер одной из таких выплат составляет 10 тыс. рублей и получить эту сумму можно до конца января, если не тянуть с обращением в Пенсионный фонд, передает PRIMPRESS .

Теперь ПФР занимается также выплатой военным и членам их семей. Речь идет о выплатах тем военным, которые получили инвалидность из-за полученных травм. В случае смертельного ранения, выплату могут оформить члены семьи погибшего военнослужащего.

Стоит отметить, что это пособие может составлять от 3 996 рублей до 19 980 рублей. Так, инвалидам третьей группы назначат минимальную выплату. При инвалидности второй группы выплата будет составлять почти 10 тыс. рублей, а лицам, которые получат инвалидность первой группы, государство будет выплачивать по 19 980 рублей.

Важно, что это пособие можно получить в месяц оформления. На принятие решения о выплате специалистам необходимо пять дней, и еще пять дней отводится на перечисление выплаты. А уже со второго месяца после оформления, пособие будет приходить с 3 по 25 число по стандартному графику.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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