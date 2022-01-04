Российские пенсионеры возмущены размером проиндексированной на 5,9% пенсии за январь 2022 года

Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный раскритиковал запущенную в стране пенсионную реформу. Он уверен, что эффект от ее уже закончился, передает
Социальная сеть Twitter заблокировала аккаунт всемирно известного американского вирусолога, одного из разработчиков мРНК-вакцин Роберта Мэлоуна.
Как известно, 1 января 2022 года истек срок, до которого должна была быть подготовлена мусорная реформа. Жалобы петербуржцев на переполненные на
Петербуржцы жалуются на несвоевременный вывоз мусора с городских контейнерных площадок. В понедельник, 3 января, на портале «Наш Санкт-Петербург»
Со второго января в петербургских культурных, развлекательных заведениях и в точках общественного питания необходимо предъявлять QR-код пропуск.
Комитет по благоустройству Петербурга заявил, что 1 января город убирают порядка 900 единиц техники. Тем не менее, данные интерактивной карты
В Санкт-Петербурге пенсионеры старше 90 лет будут получать на юбилей единовременную выплату. Соответствующий документ подписал губернатор Александр
В прошлом году всем гражданам России, которые получают пенсию выдали дополнительно по 10 тысяч рублей. Никто не ожидал такого от президента РФ
Категорически против вакцинации детей от коронавируса президент Бразилии Жаир Болсонару. Он заявил, что готов проиграть выборы, если это будет
Пенсионерам увеличат пенсии уже в январе 2022 года. Президент РФ Владимир Путин незадолго до наступления 2022 года подписал федеральный закон, в
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