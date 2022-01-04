Российские пенсионеры возмущены размером проиндексированной на 5,9% пенсии за январь 2022 года

С 1 января, как и было обещано ранее, страховые пенсии по старости индексируются на 5,9%. Индексация была проведена всем неработающим пенсионерам. Однако пожилые граждане сообщают, что они очень разочарованы тем, что получили даже меньше, чем до индексации.

Например, пенсионерка Валентина рассказала, что в прошлом году она получала на 280 рублей больше прожиточного минимума пенсионера, а после индексации на 5,9% она станет получать больше ПМП в 2022 году на 263 рубля, а это на 17 рублей меньше, чем в прошлом году. Еще пенсионерка возмущается тем, что в СМИ сообщают о повышении доходов пожилых граждан. Однако пенсионерам остается лишь любоваться продуктами в супермаркетах, пишет primpress.ru .

Пенсионеры также жалуются на то, что инфляция выше индексации. Из-за повышения цен расходы пожилых граждан растут, а индексация не перекрывает инфляцию.

«Расходы только на продукты питания не в процентном, а в реальном выражении выросли в среднем на 1500 рублей в месяц», - сообщают пенсионеры.

Подчеркнем, что пенсия в январе для неработающих пенсионеров увеличилась на 5,9%, а уровень инфляции по итогам 2021 года превысил 8%.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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