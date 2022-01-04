Российским пенсионерам разъяснили вопрос по выплатам в 19 тыс. рублей с 5 января

В различных интернет-источниках появилась информация о том, что российским пенсионерам пообещали единовременную денежную выплату в размере 19 тысяч рублей. Пожилых людей, которые привыкли читать лишь заголовки в изданиях, вновь ввели в заблуждение. В Пенсионном фонде пояснили, что в этом случае речь не идет о какой-либо разовой выплате. Иными словами, пенсионеры не могут рассчитывать на получение денежной помощи, по крайней мере, в январе, пишет primpress.ru .

Однако такая выплата все-таки существует. Это пособие, выделяемое из средств пенсионных накоплений. Однако эти деньги положены не всем пожилым гражданам, а только тем, у кого есть такие накопления и кто достиг определенного возраста: 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин. Таким образом, накопительную пенсию можно получить по прежнему возрасту выхода на пенсию.

Эта выплата выдается гражданам после подачи заявления, и размер ее будет индивидуальным.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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