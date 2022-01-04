Россиян обрадовали новой выплатой в 5000 рублей с 7 января

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Россиян обрадовали новой выплатой в 5000 рублей с 7 января
В России
Фото из открытых источников

Новую денежную выплату смогут получить многие российские граждане в ближайшие дни. Деньги зачислят людям на карту, после чего их можно будет тратить только на определенные цели, сообщает PRIMPRESS.

Речь идет о тех деньгах, которые россияне смогут получить благодаря поручению президента Владимира Путина. Новые средства уже с этого года станут доступны молодым людям, возраст которых составляет от 14 до 22 лет включительно.

С января им начисляют на карту по пять тысяч рублей, которыми можно будет расплатиться при покупке билетов на культурные мероприятия. Деньги возможно потратить на поход в театр, музей, филармонию или выставку.

Начиная с 1 февраля для данной выплаты станет доступна новая опция. На эти средства можно будет приобрести билеты в кино (лимит для этого составляет две тысячи рублей). Важно учитывать, чтобы фильм был создан при поддержке «Фонда кино» и Минкультуры. То есть речь идет, в первую очередь, о российском киноматографе. Полный список кинотеатров, где будут принимать карту, будет вскоре доступен в приложении «Госуслуги Культура» и на сайте культура.рф.

Отметим, что купить билеты на любое мероприятие также возможно через указанное новое приложение. А если у человека возникнет желание получить пластиковую карту, это можно сделать в любом отделении «Почта банка». Понадобится предъявить для этого только два документа: паспорт и СНИЛС.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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