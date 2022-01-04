Эксперт Власов раскрыл, в каком случае 5,9% к пенсии действительно являются прибавкой

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Эксперт Власов раскрыл, в каком случае 5,9% к пенсии действительно являются прибавкой
Экономика
Фото из открытых источников

Пенсионный эксперт Сергей Власов сообщил, в каком случае индексация пенсий в размере 5,9% можно считать прибавкой, пишет Primpress.

По словам Власова, индексация в 5,9% поставила в замешательство не только пенсионеров, но и самого президента РФ. По прогнозам инфляция на 2021 год должна была составлять не более 4%. В такой ситуации показатель 5,9 обязан был значительно превысить планируемые цифры. В этом случае были бы соблюдены конституционные права российских пенсионеров.

Однако, реальность оказалась другой и инфляция оказалась значительно выше прогнозируемой. Значит надбавку 5,9% с очень большой натяжкой можно назвать настоящей прибавкой к пенсии.

По мнению эксперта, такие цифры можно назвать действительно соответствующими только в случае, если пенсия до 1 января 2022 года составляла более 43 тысяч рублей. Тогда надбавка в 2500 рублей сможет покрыть возросшие расходы.

По словам Власова, в течение прошедшего года продукты питания подорожали приблизительно на 15-20%, в свою очередь цены на лекарства выросли на 10%. Кроме того, порядка 5% добавили услуги ЖКХ. Если учесть цены на проезд, то получается, что траты пенсионеров за год увеличились как минимум на 2000 рублей.

«Понятно, что обещанная ежегодная прибавка в 1000 рублей никак не перекрывает новые траты. Кроме того, у многих пенсионеров индексация произошла всего на 500-800 рублей», - уточнил эксперт.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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