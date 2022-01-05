ПФР: Пожилых граждан РФ переведут на новый вид пенсии в январе 2022 года

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ПФР: Пожилых граждан РФ переведут на новый вид пенсии в январе 2022 года
Экономика
Фото из открытых источников

Уже в этом месяце некоторую категорию российских пенсионеров смогут перевести на новый вид пенсий. Перевод произойдет автоматически и эта мера позволит повысить размер получаемых денег.

С января вступили в силу изменениям в законодательстве, благодаря которым станет возможен этот перевод. Речь идет о пенсионерах, которым исполнилось 80 лет, и они получают пенсию по потере кормильца. По закону эта категория пенсионеров имеет право на получение денежной прибавки к выплатам. Ранее для отказа от выплаты по потере кормильца необходимо было писать заявление, что позволяло перейти на страховую выплату.

С января 2022 года сотрудники Пенсионного фонда проверят данные личных дел граждан и автоматически переведут их на новый вид пенсии. Таким образом, переход с одной пенсии на другую стал более удобным для россиян преклонного возраста, пишет primpress.ru.

Ожидается, что эти новшества улучшат жизнь многим россиянам.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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