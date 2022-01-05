В России введен новый налог на доходы со вкладов для пенсионеров в 2022 году

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В России введен новый налог на доходы со вкладов для пенсионеров в 2022 году
Экономика
Фото из открытых источников

Для пенсионеров с 2022 года введен новый налог, предупредили эксперты. Налог этот затронет не только пенсионеров, и уплатят его многие россияне, которые доверили свои деньги банкам.

Так, с 2022 года в России начинает действовать налог на доходы со вкладов, передает PRIMPRESS. И хотя в Госдуме обсуждали возможность исключить пенсионеров из числа категорий, которые должны будут уплатить этот налог, соответствующие изменения в законодательство приняты не были.

Новый налог будут платить как на доходы по вкладам в рублях, так и на доходы по вкладам в любой другой валюте. Но заплатить налог в 13% придется с дохода, который был получен в качестве процентов по вкладам. Поэтому на доходы с небольших вкладов налог уплачиваться не будет.

Эксперты объяснили, что налог будет начисляться на доходы, превышающие размер ключевой ставки по состоянию на начало года. Уплатить налог на доход по вкладу за предыдущий год необходимо будет до декабря текущего года.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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