Вирусолог предупреждает о риске катастрофы в случае вакцинации от штамма «Омикрон»

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Вирусолог предупреждает о риске катастрофы в случае вакцинации от штамма «Омикрон»
Здоровье
Вирусолог Герт Ванден Босше

Бельгийский специалист по вакцинам, вирусолог Герт Ванден Босше, работавший в компании Билла Гейтса, записал  видеообращение, в котором предупредил об опасности массовой вакцинации против штамма «омикрон» и возможных последствиях.

Еще в мае Босше проанализировал пандемию по части иммунной биологии и призвал ВОЗ начать обсуждение негативных последствий массовой вакцинации. Сейчас эксперт предупреждает ВОЗ об опасности прививок от «омикрона». Босше отмечает, что пришло время признать, что программа массовой вакцинации провалилась. Случилось именно так, как утверждал Босше. Последствия вакцинации привели к появлению «омикрона», который гораздо заразней других штаммов. Из того, что в мире появилось большое количество вариантов возбудителя инфекции, а также из-за высокого уровня заражения, можно сделать вывод о том, что штаммы могут рекомбинировать и создавать реассортацию в организме одного и того же человека, что чревато трудностями в отслеживании новых разновидностей патогена и их диагностике. Босше уверен, что штаммы, которые будут появляться, окажутся заразнее омикрона, пишет Красная Весна.

Но благодаря тому, что омикрон устойчив к вакцинным антителам, организм будет вынужден защищаться от заражения, так как врожденные антитела можно тренировать, что будет способствовать устранению инфекции, отмечает Босше. По его мнению, «омикрон» служит живой вакциной. Это значит, что людям надо дать возможность заразиться этим штаммом, за счет чего выработается коллективный иммунитет. Поэтому никакая вакцинация против этого штамма не нужна, как и не нужно объявлять карантины, считает эксперт. 

В противном случае выработки коллективного иммунитета не произойдет, заявил Босше. Дело в том, что вакцинация против «омикрона» приведет к тому, что у новых штаммов появится возможность проникать в клетку через другие домены. То есть, они перестанут реагировать на антитела.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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