Все граждане РФ могут получить кэшбэк 10 000 рублей по карте «Мир» с 6 января

Как известно, 1 января 2022 года истек срок, до которого должна была быть подготовлена мусорная реформа. Жалобы петербуржцев на переполненные на
Петербуржцы жалуются на несвоевременный вывоз мусора с городских контейнерных площадок. В понедельник, 3 января, на портале «Наш Санкт-Петербург»
Со второго января в петербургских культурных, развлекательных заведениях и в точках общественного питания необходимо предъявлять QR-код пропуск.
Во время новогодних праздников в Санкт-Петербурге участились проверки заведений общепита, вызванные решением городских властей ввести обязательные
В Санкт-Петербурге пенсионеры старше 90 лет будут получать на юбилей единовременную выплату. Соответствующий документ подписал губернатор Александр
С 1 января, как и было обещано ранее, страховые пенсии по старости индексируются на 5,9%. Индексация была проведена всем неработающим пенсионерам.
Бельгийский специалист по вакцинам, вирусолог Герт Ванден Босше, работавший в компании Билла Гейтса, записал видеообращение, в котором предупредил об
Роспотребнадзор своими новыми правилами фактически запретил российским магазинам продавать некоторые продукты. Об этом сообщает издание АБН .
В прошлом году всем гражданам России, которые получают пенсию выдали дополнительно по 10 тысяч рублей. Никто не ожидал такого от президента РФ
Пенсионный эксперт Сергей Власов сообщил, в каком случае индексация пенсий в размере 5,9% можно считать прибавкой, пишет Primpress. По словам
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