Все граждане РФ могут получить кэшбэк 10 000 рублей по карте «Мир» с 6 января

Россияне, являющиеся держателями карты национальной платежной системы «Мир», имеют возможность в январе 2022 года получить кэшбэк - то есть, вернуть себе часть потраченных на покупку средств.

В этом месяце проводится сразу несколько акций, проинформировала пресс-служба оператора карт.

К примеру, в первом месяце года выгодно покупать технику и электронику в магазине ProStore. Вернуть в данном случае на карту «Мир» можно будет 10% от покупки. Кэшбэк будет зачислен в течение 5-7 дней. Правда, максимальная сумма его ограничена 10 000 рублей.

В январе 2022 года россияне, держатели данных карт, имеют возможность вернуть себе столько же (10%) с покупки авторских букетов сервиса доставки «Цветочница».

Кроме того, кэшбэк в размере 6% предусмотрен при первой оплате медицинских услуг в сети клиник «МЕДСИ». Держатели премиальной карты Mir Supreme вернут себе больше - 8%.

Для того, чтобы стать участником акций и воспользоваться кэшбэком, необходимо зарегистрировать свою банковскую карту на сайте либо в приложении «Привет, Мир!».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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