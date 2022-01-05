Деньги придут на карту: кто получит разовую выплату 30 000 рублей от Пенсионного фонда в январе

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Деньги придут на карту: кто получит разовую выплату 30 000 рублей от Пенсионного фонда в январе
Экономика / В России
Фото из открытых источников

Единовременную выплату в сумме почти 30 тысяч рублей имеют возможность получить некоторые россияне. Подавать заявление на пособие в органы ПФР можно прямо сейчас. Если поторопиться, деньги будут зачислены на карту еще в январе, сообщает информационное издание PRIMPRESS.

Следует сказать, что речь идет о новой для Пенсионного фонда выплате, но не новой для страны. Ранее ее назначали органы социальной защиты населения.

Единовременная выплата полагается женщинам в интересном положении (на сроке более 180 дней беременности), но при определенном условии. Они должны быть женами мужчин, которые проходят военную службу по призыву. Но, отмечает издание, выплата полагается и тем, у которых муж учится на первом курсе военного училища или на военной кафедре высшего учебного заведения.

Сумма выплаты 29 908,46 рублей. Но средства будут выданы только после рассмотрения соответствующего заявления. Подавать его следует в ближайшее отделение ПФР. При этом обязателен пакет других документов - справки о беременности и о службе в армии, а также копия свидетельства о заключенном браке.

Решение о назначении выплаты Пенсионным фондом принимается в течение 10 дней. После этого средства в 5-дневный срок будут зачислены на карту национальной платежной системы «Мир».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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