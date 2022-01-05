Bloomberg: Европе предрекают серьезный дефицит газа

Запасы природного газа у Европы на исходе, и ее судьба теперь в руках двух сил - погоды и президента России Владимира Путина. Об этом пишет агентство Bloomberg. Перевод статьи на русский представило издание ИноСМИ.

Склады газа в странах ЕС еще никогда не были такими пустыми (они заполнены только на 56%), констатирует автор, и продолжает: то ли еще будет. Старому Свету грозит реальный дефицит голубого топлива в наступившем году. И это при том, что контрольные цены на газ по сравнению с минувшим годом выросли более чем в четыре раза.

Глава отдела энергетики и климата консалтинговой компании FleishmanHillard EU Максимо Мичинилли уверен, что на фоне энергетического кризиса в Европе цены и далее будут оставаться нестабильными. Это неизбежно повысит градус политического напряжения, в том числе между регулирующими органами в Брюсселе и лидерами стран-участниц блока.

Bloomberg рассуждает о том, что данный кризис разгорелся именно сейчас, но назревал он долгие годы. Причина - в энергетическом переходе, который совершает ЕС. Угольные электростанции закрываются в угоду зеленой энергетике. Такими шагами Европа только увеличивает собственную зависимость от возобновляемых источников энергии.

Добыча природного газа в Европе снижалась в течение многих лет, отмечается в публикации. И это сделало Старый Свет зависимым от импорта. Это на руку России, считает автор, утверждая, что Москва готова еще больше укрепить свои позиции в качестве главного поставщика газа в ЕС.

Глава INES, ассоциации немецких операторов систем хранения газа и водорода Себастьян Блешке предупредил о том, что если Россия сократит поставки газа, запасы газа на хранилищах, которые сейчас заполнены на 56 процентов, уже к марту могут сократиться до 15 процентов.

Трейдеры уже готовятся к худшему, пишет агентство. За последний месяц цены на голубое топливо, поставляемое с весны по 2023 год, выросли примерно на 40 процентов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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