Тотальная деградация: Делягин озвучил прогноз для экономики РФ на 2022 год

Image 16+
Тотальная деградация: Делягин озвучил прогноз для экономики РФ на 2022 год
Экономика
Фото из открытых источников

Известный российский экономист, депутат Государственной думы России Михаил Делягин о будущем экономики страны высказался в мрачных тонах. По его мнению, в 2022 году гражданам не особо стоит рассчитывать на улучшение жизни, поскольку деградация российской экономики будет только усиливаться.

Делягин уверяет, что у российской экономики весьма хаотичное будущее и того роста, который наблюдался в 2021 году, ожидать не стоит. Потому как, подчеркивает парламентарий, рост без ряда важных реформ попросту невозможен.

«Первой и главной из них должна стать смена либеральной верхушки в таких ведомствах, как Минфин РФ и Центробанк. О том, что надо что-то делать самостоятельно, господа Силуановы и Набиуллины думать не хотят», – приводит комментарий Михаила Делягина информагентство DEITA.RU.

Развитие экономики невозможно без внутренних инвестиций в реальный сектор. Только в этом случае в стране можно реализовать концепцию импортозамещения.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Тотальная деградация: Делягин озвучил прогноз для экономики РФ на 2022 год

Сегодня, 22:38

Bloomberg: Европе предрекают серьезный дефицит газа

Сегодня, 17:18

Деньги придут на карту: кто получит разовую выплату 30 000 рублей от Пенсионного фонда в январе

Сегодня, 16:23

Все граждане РФ могут получить кэшбэк 10 000 рублей по карте «Мир» с 6 января

Сегодня, 16:23

ПФР: Пожилых граждан РФ переведут на новый вид пенсии в январе 2022 года

Сегодня, 10:08

В России введен новый налог на доходы со вкладов для пенсионеров в 2022 году

Сегодня, 09:58

Эксперт Власов раскрыл, в каком случае 5,9% к пенсии действительно являются прибавкой

Вчера, 22:48

Российским пенсионерам разъяснили вопрос по выплатам в 19 тыс. рублей с 5 января

Вчера, 18:48

Российские пенсионеры возмущены размером проиндексированной на 5,9% пенсии за январь 2022 года

Вчера, 18:43

ПФР начал прием заявлений на выплату 10 000 рублей гражданам в РФ в январе 2022 года

Вчера, 09:08

Путин подписал два закона, которые вряд ли обрадуют российских пенсионеров

3-01-2022, 21:58

ПФР начнет выдавать около 18 000 рублей пенсионерам в РФ с 3 января 2022 года

3-01-2022, 16:38

Россиянам придет на карту новая выплата 5 тыс. рублей с 10 января

3-01-2022, 12:53

ПФР объяснил, кому из пенсионеров в России не повысят пенсии с января 2022 года

3-01-2022, 11:13

Квитанции ЖКХ за январь 2022 года неприятно удивят всех россиян

3-01-2022, 09:08

Пенсионерам объявили о разовой выплате от 15 тысяч в 2022 году

2-01-2022, 23:13

Эксперт Тучкова пояснила, почему пенсионерам не дадут по 1000 вместо индексации в процентах

2-01-2022, 19:03

Пенсионный фонд обрадует россиян единовременной выплатой 19 000 рублей

2-01-2022, 16:38

В Госдуме РФ заявили об окончании эффекта пенсионной реформы

2-01-2022, 09:08

ПФР: Пенсии граждан увеличат до 19 тысяч рублей уже в январе 2022 года

2-01-2022, 08:53

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Вирусолог предупреждает о риске катастрофы в случае вакцинации от штамма «Омикрон»
  • Сегодня, 12:13

Вирусолог предупреждает о риске катастрофы в случае вакцинации от штамма «Омикрон»

Бельгийский специалист по вакцинам, вирусолог Герт Ванден Босше, работавший в компании Билла Гейтса, записал видеообращение, в котором предупредил об

Фаттуш: не питаю иллюзий по поводу перехода Петербурга на новую систему обращения с ТКО
  • 2-01-2022, 23:14

Фаттуш: не питаю иллюзий по поводу перехода Петербурга на новую систему обращения с ТКО

Как известно, 1 января 2022 года истек срок, до которого должна была быть подготовлена мусорная реформа. Жалобы петербуржцев на переполненные на

В Петербурге проблема с вывозом мусора масштабируется
  • 3-01-2022, 22:24

В Петербурге проблема с вывозом мусора масштабируется

Петербуржцы жалуются на несвоевременный вывоз мусора с городских контейнерных площадок. В понедельник, 3 января, на портале «Наш Санкт-Петербург»

Рестораторы сомневаются в целесообразности введённых Смольным QR-кодов
  • 3-01-2022, 18:10

Рестораторы сомневаются в целесообразности введённых Смольным QR-кодов

Со второго января в петербургских культурных, развлекательных заведениях и в точках общественного питания необходимо предъявлять QR-код пропуск.

Госжилинпекция Петербурга нашла нарушения у 33 % проверенных зданий
  • Сегодня, 20:29

Госжилинпекция Петербурга нашла нарушения у 33 % проверенных зданий

Госжилинспекция Петербурга в первые пять дней 2022 года проверила 661 дом. Сотрудники организации оценили качество содержания домов. Проверка выявила

Российские пенсионеры возмущены размером проиндексированной на 5,9% пенсии за январь 2022 года
  • Вчера, 18:43

Российские пенсионеры возмущены размером проиндексированной на 5,9% пенсии за январь 2022 года

С 1 января, как и было обещано ранее, страховые пенсии по старости индексируются на 5,9%. Индексация была проведена всем неработающим пенсионерам.

Новости партнеров
Новости партнеров
Смольный запустил волну «праздничных проверок» в кафе и ресторанах
  • Сегодня, 13:59

Смольный запустил волну «праздничных проверок» в кафе и ресторанах

Во время новогодних праздников в Санкт-Петербурге участились проверки заведений общепита, вызванные решением городских властей ввести обязательные

Пенсионеры Санкт-Петербурга по инициативе Смольного вместо соцпомощи будут получать «подачки» на юбилей
  • 3-01-2022, 15:19

Пенсионеры Санкт-Петербурга по инициативе Смольного вместо соцпомощи будут получать «подачки» на юбилей

В Санкт-Петербурге пенсионеры старше 90 лет будут получать на юбилей единовременную выплату. Соответствующий документ подписал губернатор Александр

С 5 января ряд продуктов в российских магазинах попадут в черный список
  • Вчера, 11:58

С 5 января ряд продуктов в российских магазинах попадут в черный список

Роспотребнадзор своими новыми правилами фактически запретил российским магазинам продавать некоторые продукты. Об этом сообщает издание АБН .

Эксперт Власов раскрыл, в каком случае 5,9% к пенсии действительно являются прибавкой
  • Вчера, 22:48

Эксперт Власов раскрыл, в каком случае 5,9% к пенсии действительно являются прибавкой

Пенсионный эксперт Сергей Власов сообщил, в каком случае индексация пенсий в размере 5,9% можно считать прибавкой, пишет Primpress. По словам

Грянет с 1 января. Всех, у кого есть наличные деньги, призвали готовиться