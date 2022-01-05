Тотальная деградация: Делягин озвучил прогноз для экономики РФ на 2022 год

Известный российский экономист, депутат Государственной думы России Михаил Делягин о будущем экономики страны высказался в мрачных тонах. По его мнению, в 2022 году гражданам не особо стоит рассчитывать на улучшение жизни, поскольку деградация российской экономики будет только усиливаться.

Делягин уверяет, что у российской экономики весьма хаотичное будущее и того роста, который наблюдался в 2021 году, ожидать не стоит. Потому как, подчеркивает парламентарий, рост без ряда важных реформ попросту невозможен.

«Первой и главной из них должна стать смена либеральной верхушки в таких ведомствах, как Минфин РФ и Центробанк. О том, что надо что-то делать самостоятельно, господа Силуановы и Набиуллины думать не хотят», – приводит комментарий Михаила Делягина информагентство DEITA.RU.

Развитие экономики невозможно без внутренних инвестиций в реальный сектор. Только в этом случае в стране можно реализовать концепцию импортозамещения.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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