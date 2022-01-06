В Германии пенсионеры нищают, им приходится собирать бутылки

В Германии старикам живется несладко, вопреки существующим стереотипам о том, что в Европе пенсионеры живут в свое удовольствие.

В эпоху пандемии, нашествия мигрантов и экономического кризиса немецким пенсионерам приходится даже подбирать бутылки на улицах, чтобы хоть как-то пополнить свои кошельки. Многие пожилые немцы вынуждены экономить. В Германии существует трехступенчатая пенсионная система, поэтому выплаты по старости могут быть сформированы из трех источников.

Первый — обязательное пенсионное страхование. Ежемесячно граждане отчисляют в государственную казну деньги в зависимости от того, сколько они зарабатывают. По выходу на заслуженный отдых выплаты гражданам производится из этого накопительного фонда. Взносы по государственной пенсионной страховке составляют 18,7% от месячного брутто-дохода. Причем половину от суммы взноса в государственный пенсионный фонд обязан платить работодатель. От зарплаты брутто на эти цели в итоге отнимается 9,35%. Самая высокая государственная пенсионная выплата в Германии составляет 3000 евро.

Вторая ступень — производственная пенсия, которая делится на выплаты работникам госсектора и сотрудникам крупных частных компаний. Этот вид пенсии оформляют компании, многие из которых выплачивают пенсии бывшим сотрудникам дополнительно к пенсиям, заработанным в системе обязательного государственного пенсионного страхования.

Третий источник — частное страхование. Это означает, что любой гражданин страны может делать отчисления в частный пенсионный фонд. К такому страхованию также относят покупку недвижимости, покупку ценных бумаг и криптовалют, пишет МК .

На заслуженный отдых жители Германии уходят в 67 лет. Выход на пенсию можно оформить и раньше этого срока, а можно продолжить трудовую деятельность. По состоянию на 2017 год в ФРГ насчитывалось 18 млн граждан пенсионного возраста. К 2060 году эта цифра вырастет до отметки в 24 млн человек. Для того, чтобы получать минимальную выплату, гражданин Германии должен иметь трудовой стаж не менее 5 лет.

После пяти лет пенсионных взносов, при условии что плательщик старше 27 лет, фонд присылает ему письмо с уведомлением о том, что теперь работнику полагается государственная пенсия. Отметим, что обычная немецкая семья тратит около 1500-2000 евро ежемесячно. Речь идет о покупке продуктов питания, одежды, об оплате коммунальных услуг, досуге и проезде. Многие немцы тратят от 310 евро ежемесячно на аренду жилья. Ежемесячный доход в 1300 евро для пожилого человека означает, что он еле сводит концы с концами.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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