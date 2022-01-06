В Германии пенсионеры нищают, им приходится собирать бутылки

Image 16+
В Германии пенсионеры нищают, им приходится собирать бутылки
Экономика / В Мире
Фото из открытых источников

В Германии старикам живется несладко, вопреки существующим стереотипам о том, что в Европе пенсионеры живут в свое удовольствие. 

В эпоху пандемии, нашествия мигрантов и экономического кризиса немецким пенсионерам приходится даже подбирать бутылки на улицах, чтобы хоть как-то пополнить свои кошельки. Многие пожилые немцы вынуждены экономить. В Германии существует трехступенчатая пенсионная система, поэтому выплаты по старости могут быть сформированы из трех источников. 

Первый — обязательное пенсионное страхование. Ежемесячно граждане отчисляют в государственную казну деньги в зависимости от того, сколько они зарабатывают. По выходу на заслуженный отдых выплаты гражданам производится из этого накопительного фонда. Взносы по государственной пенсионной страховке составляют 18,7% от месячного брутто-дохода. Причем половину от суммы взноса в государственный пенсионный фонд обязан платить работодатель. От зарплаты брутто на эти цели в итоге отнимается 9,35%. Самая высокая государственная пенсионная выплата в Германии составляет 3000 евро. 

Вторая ступень — производственная пенсия, которая делится на выплаты работникам госсектора и сотрудникам крупных частных компаний. Этот вид пенсии оформляют компании, многие из которых выплачивают пенсии бывшим сотрудникам дополнительно к пенсиям, заработанным в системе обязательного государственного пенсионного страхования.

Третий источник — частное страхование. Это означает, что любой гражданин страны может делать отчисления в частный пенсионный фонд. К такому страхованию также относят покупку недвижимости, покупку ценных бумаг и криптовалют, пишет МК.

На заслуженный отдых жители Германии уходят в 67 лет. Выход на пенсию можно оформить и раньше этого срока, а можно продолжить трудовую деятельность. По состоянию на 2017 год в ФРГ насчитывалось 18 млн граждан пенсионного возраста. К 2060 году эта цифра вырастет до отметки в 24 млн человек. Для того, чтобы получать минимальную выплату, гражданин Германии должен иметь трудовой стаж не менее 5 лет. 

После пяти лет пенсионных взносов, при условии что плательщик старше 27 лет, фонд присылает ему письмо с уведомлением о том, что теперь работнику полагается государственная пенсия. Отметим, что обычная немецкая семья тратит около 1500-2000 евро ежемесячно. Речь идет о покупке продуктов питания, одежды, об оплате коммунальных услуг, досуге и проезде. Многие немцы тратят от 310 евро ежемесячно на аренду жилья. Ежемесячный доход в 1300 евро для пожилого человека означает, что он еле сводит концы с концами.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
В Германии пенсионеры нищают, им приходится собирать бутылки

Сегодня, 13:48

Сбербанк предупредил всех, у кого есть кредит и квартира, о новой схеме мошенничества

Сегодня, 13:43

Тотальная деградация: Делягин озвучил прогноз для экономики РФ на 2022 год

Вчера, 22:38

Bloomberg: Европе предрекают серьезный дефицит газа

Вчера, 17:18

Деньги придут на карту: кто получит разовую выплату 30 000 рублей от Пенсионного фонда в январе

Вчера, 16:23

Все граждане РФ могут получить кэшбэк 10 000 рублей по карте «Мир» с 6 января

Вчера, 16:23

ПФР: Пожилых граждан РФ переведут на новый вид пенсии в январе 2022 года

Вчера, 10:08

В России введен новый налог на доходы со вкладов для пенсионеров в 2022 году

Вчера, 09:58

Эксперт Власов раскрыл, в каком случае 5,9% к пенсии действительно являются прибавкой

4-01-2022, 22:48

Российским пенсионерам разъяснили вопрос по выплатам в 19 тыс. рублей с 5 января

4-01-2022, 18:48

Российские пенсионеры возмущены размером проиндексированной на 5,9% пенсии за январь 2022 года

4-01-2022, 18:43

ПФР начал прием заявлений на выплату 10 000 рублей гражданам в РФ в январе 2022 года

4-01-2022, 09:08

Путин подписал два закона, которые вряд ли обрадуют российских пенсионеров

3-01-2022, 21:58

ПФР начнет выдавать около 18 000 рублей пенсионерам в РФ с 3 января 2022 года

3-01-2022, 16:38

Россиянам придет на карту новая выплата 5 тыс. рублей с 10 января

3-01-2022, 12:53

ПФР объяснил, кому из пенсионеров в России не повысят пенсии с января 2022 года

3-01-2022, 11:13

Квитанции ЖКХ за январь 2022 года неприятно удивят всех россиян

3-01-2022, 09:08

Пенсионерам объявили о разовой выплате от 15 тысяч в 2022 году

2-01-2022, 23:13

Эксперт Тучкова пояснила, почему пенсионерам не дадут по 1000 вместо индексации в процентах

2-01-2022, 19:03

Пенсионный фонд обрадует россиян единовременной выплатой 19 000 рублей

2-01-2022, 16:38

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Вирусолог предупреждает о риске катастрофы в случае вакцинации от штамма «Омикрон»
  • Вчера, 12:13

Вирусолог предупреждает о риске катастрофы в случае вакцинации от штамма «Омикрон»

Бельгийский специалист по вакцинам, вирусолог Герт Ванден Босше, работавший в компании Билла Гейтса, записал видеообращение, в котором предупредил об

В Петербурге проблема с вывозом мусора масштабируется
  • 3-01-2022, 22:24

В Петербурге проблема с вывозом мусора масштабируется

Петербуржцы жалуются на несвоевременный вывоз мусора с городских контейнерных площадок. В понедельник, 3 января, на портале «Наш Санкт-Петербург»

С 5 января ряд продуктов в российских магазинах попадут в черный список
  • 4-01-2022, 11:58

С 5 января ряд продуктов в российских магазинах попадут в черный список

Роспотребнадзор своими новыми правилами фактически запретил российским магазинам продавать некоторые продукты. Об этом сообщает издание АБН .

Российские пенсионеры возмущены размером проиндексированной на 5,9% пенсии за январь 2022 года
  • 4-01-2022, 18:43

Российские пенсионеры возмущены размером проиндексированной на 5,9% пенсии за январь 2022 года

С 1 января, как и было обещано ранее, страховые пенсии по старости индексируются на 5,9%. Индексация была проведена всем неработающим пенсионерам.

Рестораторы сомневаются в целесообразности введённых Смольным QR-кодов
  • 3-01-2022, 18:10

Рестораторы сомневаются в целесообразности введённых Смольным QR-кодов

Со второго января в петербургских культурных, развлекательных заведениях и в точках общественного питания необходимо предъявлять QR-код пропуск.

Госжилинпекция Петербурга нашла нарушения у 33 % проверенных зданий
  • Вчера, 20:29

Госжилинпекция Петербурга нашла нарушения у 33 % проверенных зданий

Госжилинспекция Петербурга в первые пять дней 2022 года проверила 661 дом. Сотрудники организации оценили качество содержания домов. Проверка выявила

Новости партнеров
Новости партнеров
Смольный запустил волну «праздничных проверок» в кафе и ресторанах
  • Вчера, 13:59

Смольный запустил волну «праздничных проверок» в кафе и ресторанах

Во время новогодних праздников в Санкт-Петербурге участились проверки заведений общепита, вызванные решением городских властей ввести обязательные

Эксперт Власов раскрыл, в каком случае 5,9% к пенсии действительно являются прибавкой
  • 4-01-2022, 22:48

Эксперт Власов раскрыл, в каком случае 5,9% к пенсии действительно являются прибавкой

Пенсионный эксперт Сергей Власов сообщил, в каком случае индексация пенсий в размере 5,9% можно считать прибавкой, пишет Primpress. По словам

Путин подписал два закона, которые вряд ли обрадуют российских пенсионеров
  • 3-01-2022, 21:58

Путин подписал два закона, которые вряд ли обрадуют российских пенсионеров

В канун нового 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал сразу несколько законопроектов касающихся пенсионеров. В первую очередь изменения

Раскрыта схема дополнительной индексации пенсий в России
  • 3-01-2022, 15:48

Раскрыта схема дополнительной индексации пенсий в России

Председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов раскрыл схему дополнительной индексации

Грянет с 1 января. Всех, у кого есть наличные деньги, призвали готовиться