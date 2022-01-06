Сбербанк предупредил всех, у кого есть кредит и квартира, о новой схеме мошенничества

Начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский предупредил россиян о новой мошеннической схеме, которая начала распространяться по стране. Специалисты в сфере безопасности озадачены и не знают, что с этим делать.

Ранее аферисты могли оформить на человека кредит или взять займ. Деньги, выданные банком, они забирали. Пострадавшему было просто нереально доказать, что он ни при чем, и приходилось выплачивать огромные суммы.

Новая схема «развода» построена на основе этого, а также мошеннических приемов, которые практикуют «черные риелторы», отбирая у людей квартиры путем переоформления документов. То есть, сейчас аферисты способны уже не только навесить на человека кредит, но и отобрать у него объект недвижимости.

«Новая тема – это воздействие на гражданина таким образом, чтобы он вместе с кредитами еще закладывал и продавал недвижимость. И если люди у нас раньше оставались после атаки с кредитами, то теперь они еще и остаются без квартир. Вот это такая самая непонятная история», – приводит слова Велигодского PRIMPRESS .

Невзирая на усилия силовиков, мошенничество в стране процветает. Жертвам аферистов, по данным Центробанка, удается вернуть только порядка 8 процентов от украденного.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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