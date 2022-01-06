Сбербанк предупредил всех, у кого есть кредит и квартира, о новой схеме мошенничества

Бельгийский специалист по вакцинам, вирусолог Герт Ванден Босше, работавший в компании Билла Гейтса, записал видеообращение, в котором предупредил об
Петербуржцы жалуются на несвоевременный вывоз мусора с городских контейнерных площадок. В понедельник, 3 января, на портале «Наш Санкт-Петербург»
Роспотребнадзор своими новыми правилами фактически запретил российским магазинам продавать некоторые продукты. Об этом сообщает издание АБН .
С 1 января, как и было обещано ранее, страховые пенсии по старости индексируются на 5,9%. Индексация была проведена всем неработающим пенсионерам.
Со второго января в петербургских культурных, развлекательных заведениях и в точках общественного питания необходимо предъявлять QR-код пропуск.
Госжилинспекция Петербурга в первые пять дней 2022 года проверила 661 дом. Сотрудники организации оценили качество содержания домов. Проверка выявила
Во время новогодних праздников в Санкт-Петербурге участились проверки заведений общепита, вызванные решением городских властей ввести обязательные
Пенсионный эксперт Сергей Власов сообщил, в каком случае индексация пенсий в размере 5,9% можно считать прибавкой, пишет Primpress. По словам
В канун нового 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал сразу несколько законопроектов касающихся пенсионеров. В первую очередь изменения
Председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов раскрыл схему дополнительной индексации
ОБСУДИТЬКомментарии для сайта Cackle