Часть граждан в РФ получит выплату 10 тысяч рублей от ПФР до 25 января

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Часть граждан в РФ получит выплату 10 тысяч рублей от ПФР до 25 января
В России
Фото из открытых источников

Эту сумму денег будут выдавать в январе, но не всем. Денежные выплаты в размере 10 тысяч рублей смогут получить россияне от Пенсионного фонда. СМИ сообщают, что это будет новый этап раздачи пособий, который будет проведен в январе 2022 года. Однако на самом деле деньги смогут получить не все граждане, сообщает PRIMPRESS.

Очередная информация о новых выплатах для россиян появилась в Сети. Авторы сообщений утверждают, что новая волна выплат от Пенсионного фонда гражданам начнется в январе. Подчеркивается, что размер этих пособий составит 10 тысяч рублей. И средства люди смогут получить   до 25 января.

По словам специалистов, озвученные данные можно подтвердить частично. Многие россияне действительно получат до конца января 2022 года выплаты в соответствующем размере, но это будут не новые пособия, а регулярные. Новый этап единовременных выплат, которые выдавались населению в прошлом году, пока не ожидается.

Тем не менее по 10 тысяч рублей смогут получить сразу несколько категорий граждан в январе. Например, такая выплата придет родителям, которые ухаживают за ребенком, имеющим инвалидность, или инвалидом с детства. Это компенсационная выплата по уходу, размер которой как раз составляет 10 тысяч рублей.

Примерно в таком же объеме средства будут приходить семьям, в которых второй ребенок родился после 1 января 2018 года. Но важно, чтобы доходы семьи не превышали двух прожиточных минимумов, а само пособие выдается из средств материнского капитала.

Помимо этого, около 10 тысяч рублей составляет выплата инвалидам по военной травме. Эти деньги выдаются гражданам, которые получили вторую группу инвалидности.

Стоит отметить, что все указанные выплаты оформляются в заявительном порядке. Это значит, что для их получения необходимо обратиться в ПФР. После этого средства поступят на счет до конца месяца. Как правило, выплатной период заканчивается 25-го числа текущего месяца, так что в этом плане источники говорят правду: деньги россиянам действительно должны поступить до 25 января 2022 года.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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