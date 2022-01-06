В Санкт-Петербурге объяснили, как ведется учет побочных эффектов от вакцинации

Информирование населения о санитарно-эпидемиологической ситуации ведется с помощью средств массовой информации, как сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге Наталья Башкетова.

В ответ на официальный запрос информагентства предоставить данные об эффективности и безопасности вакцин от COVID-19, руководитель Петербургского управления Роспотребнадзора сообщила, что вся информация распространяется через СМИ и официальные интернет-порталы ведомства.

«Информирование населения о санитарно-эпидемиологической обстановке осуществляется Роспотребнадзором и его территориальными органами через электронные и печатные средства массовой информации, а также посредством размещения официальной информации на сайтах Роспотребнадзора и его территориальных органов», – объяснила Башкетова.

Она перечислила адреса соответствующих сайтов, где можно найти подобную информацию.

Исходя из ее слов, установление диагноза и «причинно-следственных связей между диагнозом и смертельным исходом» не относится к полномочиям Роспотребнадзора.

В управлении Петростата по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в ответ на запрос ИА «Красная Весна» разъяснили, каким образом происходит сбор статистических данных. Было отмечено, что существующие формы учета не предполагают раздельного сбора данных по заболевшим и умершим от коронавирусной инфекции в зависимости от того, прошли они вакцинацию или нет.

«Информация о вакцинации, в том числе от COVID-19, в медицинском свидетельстве смерти отсутствует. В связи с этим данные о количестве умерших с распределением на вакцинированных от COVID-19 и не вакцинированных Росстат не разрабатывает», — объяснила замруководителя управления Светлана Черных.

Она говорит, что данные о причинах смерти берутся ведомством из медицинских свидетельств о смерти, в которых указан код МКБ-10 (десятая редакция международной классификации болезней).

Стоит напомнить, что в МКБ-10 существует специальный код U12.9 «Побочные эффекты при терапевтическом применении вакцины против COVID-19 неуточненные».

Подчеркнем, что в запросе ИА «Красная Весна», отправленном в Петростат и Роспотребнадзор Петербурга, содержалась просьба сообщить о том, ведется ли ведомствами учет данных по заболевшим и умершим от коронавирусной инфекции в зависимости от того, прошли они вакцинацию или нет. В запросе содержалась просьба предоставить детальную информацию о побочных эффектах от вакцинации и числе смертей, наступивших через 28 дней после ее проведения.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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