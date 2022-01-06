Ассоциация врачей Японии заявила о шестой волне коронавируса в стране

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Ассоциация врачей Японии заявила о шестой волне коронавируса в стране
В Мире
Фото из открытых источников

Глава Ассоциации врачей Японии Тосио Накагава заявила о том, что страну восходящего Солнца накрывает шестая по счету волна коронавируса. И спровоцировал ее штамм «омикрон».

«Мы считаем, что страна вошла в шестую волну. В этот раз крайне высока скорость, с которой происходит рост заболеваний с начала увеличения их числа»,  — сказала она.

За последние сутки в Японии было выявлено 4475 новых случаев коронавируса. И это практически в два раза больше, нежели 24 часа назад, и в четверо больше, чем два дня назад.

По информации NHK, в четверг на Окинаве зафиксирован 981 ковид-случай, а в префектуре Ямагути - 181 случай. Это максимально высокий уровень за все время, что идет пандемия.

Рост среднего числа заразившихся за неделю составил в Токио 3,02 раза, на Окинаве 6,95 раза, в Ямагути 11,11 раза, в Хиросиме 24,69 раза.

Всего с начала пандемии в Японии коронавирус выявили у 1,74 миллиона человека. Умерли 18,4 тысячи человек.

Напомним: в конце минувшего года СМИ со ссылкой на ученых писали о том, что дельта-штамм в стране мог «самоликвидироваться». Мир был потрясен тем, что пятая и самая мощная волна в стране внезапно прекратилась.

По мнению группы исследователей, патоген самоликвидировался в результате фатальной мутации.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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