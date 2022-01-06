Пенсионерам в РФ готовят выплату по 30 000 рублей, всем остальным – по 10 000 рублей

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Пенсионерам в РФ готовят выплату по 30 000 рублей, всем остальным – по 10 000 рублей
В России
Фото из открытых источников

Денежные средства власти уже нашли для этой программы.

Российским гражданам рассказали о новых денежных выплатах. Всем пенсионерам необходимо повысить пенсии в два раза. Также следует реализовать проект о пособиях размером 10 тысяч рублей для всех остальных граждан. В этом уверен лидер фракции справедливороссов в Госдуме Сергей Миронов, как сообщает источник  PRIMPRESS.

Исходя из слов парламентария, в России необходимо принять «экстренные меры» по материальной поддержке населения. Это нужно сделать с учетом демографических данных, которые были обнародованы Росстатом. Упомянутое ведомство сообщило, что наша страна попала в новый демографический кризис. Данные за прошедший год оказались «трагическими», ведь за 11 месяцев естественная убыль населения составила почти 1 миллион человек, что на 64% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Как отмечает Миронов, исправить ситуацию могут только новые меры поддержки россиян. В частности, необходимо реализовать программу справедливого базового дохода. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в декабре. Согласно этой программе, по 10 тысяч рублей планируется выплачивать сначала родителям с детьми на каждого члена семьи, затем пенсионерам, а потом и всем гражданам страны по праву рождения.

Кроме этого, необходимо увеличить в два раза минимальный размер оплаты труда и пенсии. Учитывая, что средний размер пенсий составляет порядка 15 тысяч рублей, каждый пенсионер может получить по 30 тысяч рублей.

Депутат также призвал увеличить расходы на культуру, науку и здравоохранение в стране.

«Макроэкономическая стабильность не может быть самоцелью, если не обеспечивает должного социально-экономического благополучия для большинства граждан. Необходимо перераспределять ресурсы государства в пользу поддержки населения, в том числе прямыми выплатами. Только так мы сможем добиться подлинного народосбережения», – сказал депутат.

Отмечается, что реализация столь масштабных изменений в РФ требует серьезного финансирования. На эти цели придется потратить несколько десятков триллионов рублей. Однако Миронов утверждает, что деньги на это в стране есть. Необходимые разъяснения указаны в предыдущих законопроектах, которые были внесены в Госдуму.

«Пора вернуться к соответствующим законопроектам и утвердить их как можно скорее. Рассчитываю, что 2022 год станет переломным с точки зрения социальной защиты граждан», – добавил депутат Миронов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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