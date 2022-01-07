Раскрыта истинная причина индексации пенсий всего на 5,9% в России

О том, почему пенсии проиндексировали в январе только на 5,9%, рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов.

Он утверждает, что правительство страны просто попало в «замкнутый круг», передает PRIMPRESS .

Индексация в 5,9% недостаточна и это понимают не только те, кому ее начислили. Депутаты Госдумы тоже критиковали этот показатель индексации, отмечая, что необходимы дополнительные меры поддержки пожилых людей, поскольку индексация в 2021 году была выше 8%.

Такой низкий процент индексации, отмечает эксперт, можно объяснить лишь тем, что правительство страны вынуждено выходить из замкнутого круга, в который попало. Ведь при более высокой индексации усилиться повышение цен в магазинах.

В сентябре уже была такая ситуация. Тогда пенсионерам выплатили по 10 тыс. рублей и сразу же цены понялись почти на 15%. Но деньги были быстро потрачены, а цены не упали.

Тем не менее, президент РФ Владимир Путин требует от правительства выполнять свои обещания перед пожилыми гражданами и дал поручение проработать варианты выплаты компенсации за высокую инфляцию. Но в кабине пытаются разработать меры, которые бы не усиливали инфляцию.

«Если увеличат пенсии, то цены без остановки могут пойти вверх, а это увеличит масштабно бедность. И дело не в том, что в стране денег нет на пенсии», – уверен эксперт.

Минтруд все же готовит предложения по дополнительной индексации пенсий россиянам. Пока нет точной информации, в какой форме будет доплата. Возможно это будет доиндексация, а, возможно, гражданам выплатят разовое пособие. И, предположительно, о принятом решении будет объявлено уже после новогодних праздников.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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