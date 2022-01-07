За сутки в Токио 922 человека заболели коронавирусом COVID-19, это в 12 раз больше, чем неделю назад

Новый эпидемический антирекорд был зафиксирован в Токио — за последние сутки в столице Японии были инфицированы коронавирусом 922 человека. Указывается, что такое число пораженных почти в 12 раз больше, чем было зарегистрировано неделю назад, передает «РИА Новости».

Несмотря на усиленные меры борьбы против коронавируса, включая тотальную вакцинацию населения и строгие противоэпидемические правила, количество инфицированных в Токио продолжает расти с каждым днем. По комментарию столичной пресс-службы мэрии, за последние сутки количество зараженных ковидом составило 922 человека, тогда как неделей ранее этот показатель составил 78 человек. Особо высокий рост заражений был обнаружен в трех префектурах: на Окинаве, в Хиросиме и Ямагути — причем в этих регионах последние несколько дней введен режим усиленных мер по борьбе с коронавирусом.

Указывается, что на Окинаве и в Ямагути первыми очагами повторной вспышки ковида стали американские базы — оказалось, что военные США не проходили ПЦР-тестирование с сентября 2021 года. В префектуре Хиросима массовое инфицирование пошло с приграничных с Ямагути районах, где также не соблюдались противоэпидемические меры.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей