Российские десантные войска за 48 часов уничтожили половину боевиков в Алма-Ате

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Российские десантные войска за 48 часов уничтожили половину боевиков в Алма-Ате
В Мире
Фото из открытых источников

В столице Казахстана, Алма-Ате российские десантные войска за 2 суток успешно нейтрализовали примерно 50% боевиков. У них получилось уничтожить вражеские отряды, численность которых доходила до сотни бойцов.

Несмотря на то, что радикалы обладали огнестрельным оружием, у них не вышло провернуть операцию по захвату международного аэропорта Алма-Аты.

Как говорилось до этого, в самом начале радикалы хотели  взять в кольцо российские отряды в аэропорту и не допустить их в столицу. Но нападение было неудачным, и по прошествии 2-3 часов многих из них удалось нейтрализовать. Некоторые из них спаслись бегством.

Последняя информация гласит, что российские войска и силовики смогли полностью восстановить контроль над Международным аэропортом Алма-Аты. В городе провели операцию по ликвидации вооруженных преступных формирований.

Обстановка в казахстанской столице очень неспокойная. Несмотря на то, что боевики свержены, многие из них пытаются все же контролировать определенные населенные пункты. Боевикам повезло заполучить тяжелое вооружение, поэтому есть вероятность начала полномасштабных боевых действий.

В СМИ пишут, что по линии ОДКБ РФ перебрасывает в столицу Республики Казахстан мощную группировку. Точных сведений о количестве российских бойцов не предоставлено,  но как уже было известно до этого, доставят миротворцев из России на бортах 70 самолетов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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