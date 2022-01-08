Решение принято: по 10 тысяч рублей получит одна категория граждан в РФ

Стало известно об еще одной новой денежной выплате, которую можно будет получать со второго полугодия 2022 года.

Речь идет о поощрении отдельных молодых людей, которые обучаются в высших учебных заведениях. О выплате сообщили представители Министерства образования и науки Российской Федерации, пишет Primpress.

Получить указанные средства смогут ребята-представители малочисленных коренных народов. К коренным малочисленным относятся народы, которые проживали на территориях России с древних времен. В настоящее время такие народы проживают На Дальнем Востоке, в Сибири, а также в районах Крайнего Севера.

Студенты, которые относятся к указанной категории, ежемесячно будут получать дополнительную стипендию в размере 10 тысяч рублей. Выплаты ребята начнут получать с сентября 2022 года, то есть, с нового учебного года.

Кроме того, что студент должен быть представителем малых народов, он должен хорошо учиться (без троек) и не иметь задолженностей.

Выплату смогут получать и бакалавры и те, кто учится в магистратуре.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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