Решение принято: по 10 тысяч рублей получит одна категория граждан в РФ

Происходящее сейчас в Казахстане Запад организовать не мог, хотя полностью исключить его вовлеченность в события в этой стране и нельзя - он,
Вместо тысячи снегоуборочных машин, заявленных Смольным, на улицы в ночь на 6 января Петербурга вышло всего 308. Очередной просчет городской
В Германии старикам живется несладко, вопреки существующим стереотипам о том, что в Европе пенсионеры живут в свое удовольствие. В эпоху пандемии,
Администрация Центрального района Санкт-Петербурга отчиталась о темпах уборки снега с использованием спецтехники. Пресс-служба администрации
Врачи Мариинской больницы борются за жизнь туристки из Краснодарского края. Медики выявили у женщины закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мозга.
Солист рок-группы «Аквариум» Борис Гребенщиков оценил положение, в котором Петербург оказался с приходом зимы. Артист отметил, что власти города
Корпус детской больницы Святой Марии Магдалины в 2020 году был готов к сдаче всего на 12%. Но в строительство вмешался губернатор Санкт-Петербурга
Пенсионное пособие начнут начислять россиянам уже с этого понедельника, 10 января. Выдавать денежные средства будут пенсионерам, которые проживают в
О том, почему пенсии проиндексировали в январе только на 5,9%, рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов. Он утверждает, что правительство страны
Поручение президента РФ Владимира Путина по пенсиям противоречит другому его поручению. Об этом сообщает информационный портал «Online-buhuchet.ru».
ОБСУДИТЬКомментарии для сайта Cackle