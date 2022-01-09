С 10 января пенсионеры страны станут еще беднее

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С 10 января пенсионеры страны станут еще беднее
В России
Фото из открытых источников

С 10 января пенсионеры страны станут еще беднее, предупреждает издание Primpress. Его авторы имеют в виду новый рост цен, который эксперты прогнозируют уже с началом новой недели, а также девальвацию рубля.

По мнению специалистов, Кабмин по завершении новогодних и рождественских праздников даст добро на новое ослабление курса национальной валюты. Это уже практически устоявшаяся традиция для страны.

Ежегодно курс рубля после окончания новогодних каникул снижается, и в 2022 году его сия участь не . По прогнозам, по отношению к основным валютам мира российский рубль подешевеет. Это непременно приведет к повышению цен на многие товары, в том числе на продукты.

Особенно больно новый виток роста цен ударит по пенсионерам. Они и ранее не могли себе многое позволить, а теперь их финансовые возможности станут еще более ограниченными. Ведь трудовые пенсии в 2022 году были проиндексированы только на 5,9% - и это, напомним, меньше, чем уровень инфляции (по итогам 2021 года он превысил 8%).

Иными словами, после 10 января российские пенсионеры станут еще беднее, поскольку покупательская способность будет даже ниже декабрьской.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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