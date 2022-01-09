Нужно подать заявление: гражданам в РФ дадут по 16 000 рублей с 10 января

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Нужно подать заявление: гражданам в РФ дадут по 16 000 рублей с 10 января
В России
Фото из открытых источников

Размер данной выплаты теперь для граждан увеличен. Денежную компенсацию в большем размере смогут получить россияне, начиная с 10 января. Для этого необходимо будет обратиться в местное управление социальной защиты населения и подать заявление, как сообщает PRIMPRESS.

Рассчитывать на получение выплаты смогут граждане, у которых имеется в наличии один из почетных нагрудных знаков. Такие знаки выдаются россиянам, которые активно помогали пополнять запасы станций переливания крови и много раз сами сдавали этот ценный компонент для спасения человеческих жизней.

Денежные средства предназначены тем, кто получил знак почетного донора в России, и тем, у кого данный знак был приобретен еще в советские времена. Этой категории граждан полагается денежная выплата, которую можно получить один раз в год.

Размер пособия индексируется ежегодно, и с 2022 года он составляет в среднем 16 тысяч рублей, в зависимости от региона.

Деньги начнут начислять после праздников, то есть с 10 января. Подать заявление можно будет до конца марта текущего года. Для этого необходимо обратиться в местное отделение соцзащиты и предоставить ряд подтверждающих документов. Среди них не только паспорт. Должен быть представлен сам отличительный знак, а также СНИЛС и реквизиты банковского счета, куда будут перечислены средства.

Добавим, что для того, чтобы стать почетным донором в нашей стране, понадобится сдать кровь не менее 40 раз или плазму не менее 60 раз. Донорство должно быть безвозмездным, то есть за него нельзя получать деньги. В этом случае можно будет рассчитывать на получение ежегодной выплаты.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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