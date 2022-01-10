Утро после новогодних праздников вернуло петербуржцев к проблемам снежных дорог и пробок

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Утро после новогодних праздников вернуло петербуржцев к проблемам снежных дорог и пробок
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Первый рабочий день после новогодних праздников обернулся для петербуржцев семибалльными пробками.

Горожане массово опаздывали на работу из-за тяжелой ситуации с уборкой дорог от снега и льда. Кроме этого, теперь в Петербурге кроме снежных проблем добавились еще и мусорные. Из-за провальной "мусорной реформы" Смольного город утопает в отходах. Жители Северной столицы массово жалуются на скопившийся во дворах мусор. Видимо коммунальные службы решили отдохнуть от работы в новогодние праздники.

Это в очередной раз доказывает неспособность губернатора Александра Беглова эффективно наладить работу специальных служб. Власти города уже давно халатно относятся к возникающим социальным и коммунальным проблемам петербуржцев.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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