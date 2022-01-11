В помощь военным РФ в Казахстане отправлены БМД-4М со 100-мм пушками

В помощь своим бойцам ВДВ в Казахстане Россией были отправлены боевые гусеничные машины БМД-4М со 100-мм пушками. Транспортные средства могут быть использованы не только для транспортировки личного состава. Они повысят мобильность, вооруженность и защищенность наших военных. Тем более что в распоряжении боевиков на территории Республики, как оказалось, имеется не только стрелковое, но и тяжелое вооружение.

БМД-4М со 100-мм пушками способны оказать сопротивление даже бронированной технике. Минобороны РФ обнародовало видео, на котором запечатлен непосредственно момент отправки машин для российского десанта. Сколько конкретно такой техники было переброшено, неизвестно, но ресурс Авиа.Про утверждает, что в Казахстан полетели не менее шести БМД-4М.

Также предполагается, что данные боевые машины были задействованы для защиты ряда объектов, которые могут оказаться одной из целей нападения террористических элементов.

Ранее сообщалось о заявлении, которое сделал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он отметил, что миротворцы ОДКБ успешно справились со своей миссией и через считанные дни начнется их постепенный вывод из страны.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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