Профессор Северинов: Антивакцинаторы играют на руку отечественной фарме

Доктор биологических наук, профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов заявил, что все разговоры исследователей о том, как поведет себя коронавирус дальше, исчезнет ли совсем или станет более агрессивным, по крайней мере неуместны. Ученые не обладают волшебным зеркалом для предсказания будущего и не могут себе позволить, как политики, делать заявления здесь и сейчас, а потом уже признавать неправильность своих выводов. Но если ретроспективно смотреть на то, как развивается пандемия, все действительно идет как будто по учебнику.

По его словам, появление новых вариантов вируса с повышенной заразностью предполагалось изначально.

«Но какие конкретно будут варианты и когда они возникнут, предсказать нельзя. Эволюция похожа на биржу ценных бумаг: без инсайда прогноз всегда будет неточным. Иначе биржа потеряла бы смысл. Как именно будет меняться вирус, нам заранее знать не дано», - отметил профессор в беседе с газетой «Ведомости» .

Отдельно во время интервью Константин Северинов остановился на вакцине от коронавируса, на которую многие возлагали надежды. Но выяснилось, особенно с появлением омикрона, что приблизить конец пандемии они не могут, так как и привитые заражаются.

Профессор признал, что вакцины действительно дают нестерильный иммунитет. Но все же работают даже лучше, чем вакцины от гриппа, подчеркивает профессор.

«В ходе клинических исследований, а также из практики стало ясно, что вакцины не особенно эффективны для предотвращения заражения. Зато они в 10 раз предотвращают вероятность тяжелых случаев и смерти. Это очень много: действующие вакцины от гриппа куда менее эффективны», - говорит доктор наук.

Северинов отметил, что в России произведено всего 200 млн доз вакцины с доказанной эффективностью - мало, очень мало. И если антиваксеры все вмиг изменят свою позицию и решат привиться, возникнет банальный дефицит.

«Как ни больно признавать, мы не можем насытить даже собственный рынок качественным продуктом! Парадоксально, но антиваксеры играют на руку отечественной фарме – они позволяют сохранять хорошую мину при плохой игре. На словах можно требовать чего угодно, но, если завтра граждане вдруг скопом решат привиться, вакцин не хватит. Помните, в «Маленьком принце» на планете жил король, который требовал лишь того, что могло быть исполнено? Например, приказывал солнцу садиться вечером. У нас такая же ситуация», - заключил ученый.

Открытие российского рынка для иностранных вакцин, по его мнению, проблемы не решит. Дозы зарубежных препаратов будут платными, и не все граждане РФ смогут позволить себе заплатить за вакцинацию.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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