Аналитик Косарева усомнилась в индексации зарплат граждан РФ на размер инфляции

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Аналитик Косарева усомнилась в индексации зарплат граждан РФ на размер инфляции
В России
Фото из открытых источников

Ряд российских СМИ по окончании новогодних праздников обнадежили россиян новостями о том, что зарплаты в 2022 году могут быть проиндексированы по уровню фактической инфляции - 8,39%. Однако многие специалисты считают, что на практике такое вряд ли возможно. Бизнес, средний и малый, вряд ли сможет позволить себе такое повышение оплаты труда.

Индексация зарплаты из-за инфляции предусмотрено статьей 134 Трудового кодекса РФ. Но это скорее не требование, а рекомендация. Данная статья не обязывает работодателя повышать зарплату именно на процент фактической инфляции. Как отметила Косарева, за отказ следовать данной рекомендации представители бизнеса никак не штрафуются. Как уточнила аналитик в беседе с газетой «Известия», трудовое законодательство по части индексации зарплат строго соблюдают только крупные государственные компании и социально ответственные работодатели страны.

«Представители малого и среднего бизнеса, особенно в условиях пандемии и при проблемах последних двух лет с экономикой, вряд ли смогут себе позволить рост зарплат, тем более на такую большую величину — 8%», — пояснила Косарева.

Повышение зарплат в частном секторе продолжает оставаться на усмотрение руководства. Юридически обязать его повысить оплату труда практически нереально.

По словам Сергея Грушинина, управляющего директора службы HPA Сергея Гришунина, бизнес не боится быть оштрафованным Госинспекцией труда, поскольку сотрудники практически не обращаются в ведомство по вопросам заработной платы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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