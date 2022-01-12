РЭБ «Красуха» вынудил самолет ВВС Великобритании скрываться в воздушном пространстве Украины

ВВС Великобритании попытались устроить провокацию близ рубежей Российской Федерации, но она не только сорвалась, а едва не закончилась катастрофой. А все благодаря тому, что на арене появилась «Красуха». О том, как развивались события 11 января, рассказал информационный ресурс Avia.pro.

По его данным, в 15:30 военный самолет Британии, поднявшись в воздух, взял курс по направлению к полуострову Крым. Однако, как следует из данных мониторинговых ресурсов, после того, как в 18:30 борт приблизился к границам РФ, он прибег к довольно странному маневру, после чего поспешил спрятаться в воздушном пространстве Украины. Еще через четыре часа он вернулся в Британию.

Предполагается, что поведение экипажа британского самолета было продиктовано воздействием на борт комплекса радиоэлектронной борьбы «Красуха». На это указывали перебои в работе GPS и прерывающиеся сигналы транспондера.

«Это не обязательно могла быть «Красуха». На вооружении истребителей ВКС РФ имеются мощные средства радиоэлектронного подавления, возможностей которых также более чем достаточно, чтобы создать достаточно серьезные проблемы британскому разведывательному самолету», – прокомментировал неназванный аналитик издания.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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