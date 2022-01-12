Конгресс США заподозрил главного инфекциониста Энтони Фаучи в сокрытии информации о коронавирусе

В комитете по контролю и правительственным реформам конгресса США выступили с громким заявлением о том, что главный медицинский советник Белого дома Энтони Фаучи мог скрывать важную информацию о происхождении коронавируса в лаборатории Уханя, а также намеренно преуменьшил ее важность.

Конгрессмены Джеймс Комер и Джим Йордан от Республиканской партии в этой связи обратились к главе Министерства здравоохранения Хавьеру Бесерре.

По их словам, судя по ранее неизвестной электронной переписке, доктор Фаучи получил информацию об утечке вируса из лаборатории еще в феврале 2020 года. Но, как считают конгрессмены, главный инфекционист страны, по всей видимости, не довел сведения до остальных членов правительства. Меж тем эта информация могла бы сказаться на реакции Штатов на пандемию.

Конгрессмены призывают Минздрав проверить данную версию.

«Учитывая важность заданных вопросов мы требуем, чтобы Энтони Фаучи немедленно явился для их обсуждения в формате беседы под запись», - сказано в письме Комера и Йордана.

Разведсообщество Штатов ранее было вынуждено признать, что у него нет в достаточном объеме информации, которая позволила бы с полной уверенностью утверждать, что коронавирус - результат лабораторной утечки, передает РИА Новости.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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