К российским границам направилась американская атомная подлодка с ракетами Tomahawk

Накануне в порт Грётсунн в Тромсё (Норвегия) прибыла атомная подводная лодка ВМС США USS New Mexico. Об этом сообщает издание Авиа.про.

После того, как экипаж передохнет и пополнит запасы, АПЛ займется патрулированием, максимально приблизившись к границам России и, как уверяют авторы ресурса, с намерением устроить провокации. К слову, от самого Тромсё до наших кордонов всего 500 километров.

На борту USS New Mexico имеются крылатые ракеты Tomahawk.

Меж тем это не единственная американская атомная подлодка, которая приблизилась к границам России.

Во вторник субмарина ВМС США Washington (SSN-787), тоже с ракетами Tomahawk, прибыла на военно-морскую базу Олавсверн времен холодной войны, расположенную в северной Норвегии. Этот объект еще ближе к России - расстояние составляет порядка 350 километров, уточняет «Смотрим» .

Washington (SSN-787) - подлодка четвертого поколения типа Virginia. На ее борту находится 12 крылатых ракет Tomahawk. Всего в рамках проекта в США было построено 19 таких АПЛ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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