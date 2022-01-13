Близ Крыма замечена боевая авиация НАТО

Близ Крыма 12 января сего года побывала боевая авиация НАТО. Истребители летели в сопровождении самолетов-заправщиков и борта управления ударами (так называемый летающий штаб). Об этом информирует Avia.Pro на основе сообщения Telegram-канала «Милитарист».

Примечательно, что полеты самих истребителей «засечены» не были. Но первым в поле зрения, как указывается в материале, попал самолет-заправщик. Он находился над Черным морем, а затем неожиданно выдвинулся в сторону Крыма. Это, утверждают специалисты, говорит о том, что там явно находились бомбардировщики и истребители НАТО или же ожидалось их прибытие в регион.

Интернет-пользователь Manu Gomez обратил внимание на то, что практически в одно и то же время над акваторией Черного моря находился борт боевого управления и целеуказания E-8C Joint STARS, который вылетел с американской авиабазы «Рамштайн» в Румынии.

Как близко на сей раз подошла авиация Альянса к границам России, неизвестно, так как открытые мониторинговые ресурсы не смогли отследить маршруты полетов.

Однако обращает на себя внимание тот факт, что провокация была совершена непосредственно перед самим саммитом России и НАТО.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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