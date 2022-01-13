Покупательская способность пенсий граждан в РФ резко упадет с 14 января 2022 года

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Покупательская способность пенсий граждан в РФ резко упадет с 14 января 2022 года
В России
Фото из открытых источников

Российских граждан, которые еще не успели получить свою пенсионную выплату в январе, предупредили об экономических проблемах. Покупательская способность пенсий снизилась за период новогодних праздников, как сообщает PRIMPRESS.

Этот факт стал понятным после того, как Министерство экономического развития страны опубликовало последние данные о результатах инфляции. Дело в том, что 2022 год Россия начала с нового рекорда роста цен. В целом годовой индекс достиг уровня в 8,61 процента. Это является абсолютным рекордом с января 2016 года.

За прошедшие 10 дней праздников в стране подорожали многие продукты. Например, морковь повысилась в цене в годовом пересчете на 34 процента, а капуста подорожала на 154 процента. Это официальные данные Росстата. Также увеличилась стоимость гречки, риса, хлеба, масла, сахара, молока, яиц и других, важных для пенсионеров продуктов питания.

По словам директора по инвестициям ИК «Локо-Инвест» Дмитрия Полевого, супермаркеты повысили цены на продукты с 1 января очень резко. Для многих это стало неожиданностью, ведь ценники переписывались много раз и до этого. Эксперты отмечают, что в «инфляционную гонку» включилось и само государство, поскольку повышение цен коснулось общественного транспорта, бензина и автомобилей.

Все эти факторы в ближайшие дни негативно повлияют на деньги граждан. В первую очередь, это коснется пенсионеров, выплаты которых снизятся в реальном выражении. То есть на те же суммы пожилые граждане смогут купить себе уже гораздо меньше товаров, чем раньше.

При этом эксперты заявляют, что ситуация первых дней января свидетельствует о том, что инфляция пока не остановится и не снизится. Цены продолжают расти и дальше, а Центробанк будет вынужден проводить жесткую денежно-кредитную политику.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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