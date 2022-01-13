Приказ Минздрава в РФ оставит без лечения половину смертельно больных в РФ

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Приказ Минздрава в РФ оставит без лечения половину смертельно больных в РФ
Здоровье
Фото из открытых источников

Новый порядок оказания медицинской помощи онкологическим пациентам, который вступил в законную силу с 1 января 2022 года, разрушает систему онкологической помощи Российской Федерации, формировавшуюся в стране на протяжении последних 15-20 лет. Это рассказал журналисту издания URA.Ru президент Фонда «Вместе против рака», исполнительный директор Российского общества онкоурологов Баходур Камолов. 

«Прежде, до наступления 2022 года, в России существовало 2 структуры — онкологическая служба (диспансеры, специализированные онкологические больницы, федеральные институты) и онкологическая помощь (оказывалась многими узкопрофильными ведомствами и многопрофильными клиниками). Последним на такую работу дали право 15-17 лет назад. Когда был подписан новый приказ, у службы фактически отняли право на существование, передав всю онкологическую помощь онкологической службе», — объяснил Камолов. 

На протяжении последних 20 лет в структуре онкологической помощи было много частных вложений на основе государственно-частного партнерства, говорит Камолов. В этом направлении воздвигнуты центры медицины, имеющие возможность существенно зарабатывать на тарифах обязательного медицинского страхования. Новые правила оказания помощи онкобольным фактически ограничивают пациентов в возможностях получить высокотехнологическую помощь. 

Врач констатирует, что одним росчерком пера разрушается система, формировавшаяся 20 лет.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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