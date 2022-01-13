Будут в пролете. Названы пенсионеры в РФ, которым не повысят пенсии на 8,6%

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Будут в пролете. Названы пенсионеры в РФ, которым не повысят пенсии на 8,6%
В России
Фото из открытых источников

Эту категорию людей новое решение президента обойдет стороной. Специалисты назвали часть российских граждан, которым не повысят пенсии выше растущей инфляции. Этим пожилым гражданам не стоит рассчитывать на новую индексацию, согласно с решением президента. Об этом рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов, как сообщает PRIMPRESS.

По его словам, недавнее решение Владимира Путина о новом проценте индексации пенсий затронет почти 31 миллион пожилых людей России. Тем, кто получает страховые пенсии, выплаты повысят на 8,6 процента. Это выше уровня инфляции, который по итогам прошедшего года оценивается в 8,4 процента.

Но существует многочисленная категория пенсионеров, которым повышения ждать не стоит. Это работающие пожилые граждане, которых сейчас в стране насчитывается более 8,6 миллиона человек. То есть это примерно каждый пятый пенсионер из общего числа всех пожилых людей в России.

«Для них в феврале, когда поправки все-таки примут, ничего не изменится. Ведь по закону, индексация пенсий работающим де-факто не проводится. Хотя де-юре прибавка им начисляется, но получить ее пенсионеры могут только после увольнения», – уточнил Власов.

Он добавил, что разговоры о возвращении механизма индексации для работающих пожилых граждан ведутся давно. Эту тему неоднократно поднимал и сам президент, который просил правительство проработать этот вопрос и найти оптимальное решение. Но чиновники так и не занялись поручением главы государства, поэтому вопрос прибавки для трудящихся пенсионеров остается в подвисшем состоянии.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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