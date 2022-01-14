Академик РАН Зверев: Мобилизация медицины на ковид мешает лечить других пациентов

Российский ученый Виталий Зверев раскритиковал ажиотаж вокруг пандемии коронавируса, из-за которого основные силы Минздрава брошены именно на преодоление этого вируса. Эксперт подчеркнул, что именно такая зацикленность на ковиде уменьшает количество других профильных врачей, которые вынуждены переквалифицироваться для борьбы с COVID-19, передает «ИА Красная весна».

Академик РАН, микробиолог Виталий Зверев назвал ошибки Минздрава касательно решения вопроса с пандемией коронавируса. Ученый подчеркнул, что направленность всех средств здравоохранения на борьбу с ковидом создает большие прорехи в системе здравоохранения в целом, ведь масса профильных врачей принудительно была переведена в ковидные отделения.

«Когда мы мобилизуем все средства на борьбу с ковидом, то мы какие-то моменты начинаем забывать, например, что у нас еще есть масса заболеваний и пациентов с другими не менее серьёзными болезнями, нуждающихся в помощи. Такая узконаправленность не только создает лишний ажиотаж, но и формирует серьезные проблемы в медицинской системе», - прокомментировал Виталий Зверев.

Микробиолог добавил, что человечеству необходимо научиться комфортно сосуществовать с вирусом, не преувеличивая его опасность, однако и не забывая о базовых противоэпидемиологических мероприятиях.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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