NetEasе: Способная нести ядерное вооружение подлодка неожиданно появилась возле США

Китайские СМИ сообщили о маневрах российской подводной лодки, способной нести ядерное вооружение, у берегов США. Об этом пишет ПолитРоссия , публикуя пересказ публикации, вышедшей на страницах NetEasе.

Противостояние между Россией и США идет уже не одно десятилетие. Еще во времена СССР между Москвой и Вашингтоном отношения были очень напряженные, особенно в период холодной войны. После развала Советского Союза ситуация не изменилась и сейчас, отмечают аналитики, можно говорить о новом витке обострения.

Появилась информация о том, что несколько недель вдоль побережья США курсировала российская подводная лодка. До сих пор американцы не выяснили, что это была за субмарина. Предположительно, это могла быть подлодка типа «Акула». По другой версии это была субмарина проекта «Борей».

Эта история показала, что Россия может без проблем подобраться к берегам США и применить ядерное оружие. Если рядом с американским побережьем курсировала субмарина типа «Борей», то Вашингтону есть о чем беспокоиться. Ведь эта подлодка может нести до 16 ракет «Булава» оснащенных 10 боеголовками каждая.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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